تنتمي علاقة الأمير الشاعر خالد الفيصل بعمّه الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى أعلى مراتب العلاقات الإنسانية، وفيها تتجلى قيمة الوفاء في أعلى مراتبها، وهي كذلك ليست علاقة عابرة بين «عم وابن أخ»، بل هي مزيج من نبل الإمارة، وتعبير صادق عن خلجات النفس المحبة، والقيم ومكارم الأخلاق الرفيعة عند واحدة من أعرق الأسر العربية، وحق لها أن تكون إحدى قصص العرب المجيدة التي تكشف كيف يمكن للشعر العربي أن يضعها مع عيون الشعر، ويخلدها مع أهم قصص العرب الأثيرة.

علاقة فتحت مقاربة نادرة لمشاعر حقيقية يصعب على الكثير توصيفها ورسمها كما رسمها الأمير الشاعر خالد الفيصل، وسنجدها في أكثر من قصيدة عالج بها الأمير مشاعره وامتنانه تجاه «عمّه الأمير سلطان»، لكن أكثرها تعبيراً كانت قصيدته الشهيرة «الموادع»، التي عبَّر فيها عن لحظة وداع الأمير سلطان وهو متوجّه إلى رحلة علاجية طويلة، وعن مشاعره المحتشدة على طرف عينه وبين يدي عمه:

عند الموادع دمع عيني غلبني

وطاحت بي الدمعة على كف سلطان

أحب يمنى عمي اللي حشمني

ومن لامني في حب سلطان غلطان

شيخٍ بالاخلاق الكريمة ملكني

بالمرجلة فارس وبالرحمة انسان

ومن يزرع المعروف لا بد يجني

ومن يفعل الاحسان يجزى بالاحسان

واللي يريد المجد لا بد يبني

في قلوب وعقول المخاليق بنيان

أفاخر بعمي على الناس واثني

ويستاهل البيضا سلايل كحيلان

له موقفٍ عند الملمّات يثني

سلطان موقف والتجاريب برهان

إلى انتهض يكفي وإلى مد يغني

وإلى تكلّم كل شيٍ معه لان

وإلى وعد يوفي وإلى قال يعني

وإلى ارتكى للحمل شاله بليهان

بالطيب جاوز كل هقوة وظني

الله يوفقه السعد وين ما كان

ولو لخّصنا القصيدة الباذخة في تجلياتها وتحليل خطابها الإنساني، لوجدناها «سجلاً كاملاً لقيم التراث الحضاري غير المادي»، التي عرف بها إنسان الجزيرة العربية، ولخّصها رسول العرب -صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشهير: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، لقد عُرفت الحضارة العربية على أن مجدها ليس في الإرث المادي، بل في القيم الإنسانية وتعظيمها.

وعندما يقول خالد الفيصل: «أحب يمنى عمي اللي حشمني»، هو لا ينفصل عن واقع أجمع على أن تقبيل العرب لأيدي كبارهم يعبّر عن أقصى معاني التقدير والتوقير، وهو أمر عرفه ومارسه الصحابة الأجلاء أيضاً، فقد قَبَّل الصحابي زيد بن ثابت يد الصحابي عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، فقد قال زيد لابن العباس: «أخرج يدك»، فناولها له فقَبَّلَها زيد.

ورغم فارق المكانة بين الأمير سلطان بن عبد العزيز وبين الكثير لكن «خالد الفيصل» عرف كيف يفسر لنا كيف امتلك الأمير سلطان القلوب، فهو «ملك الجميع بالمرجلة والفروسية والرحمة وزراعة المعروف».

الأمير خالد يشرح بدقة كيف بنى «سلطان» المجد الذي لا يفنى، ببنائه المحبة والمعروف والكرم والوقوف في الملمات، في وجدان الناس.

أما عن الشجاعة والقيادة والسياسة، فهذا «سلطان» إذا نهض كفى الجميع مؤونة التصدي للملمات، وإذا تولى مسؤولية ملف أو مشروع تحمّله وأنهاه بنجاح كامل.

وعن العطاء والكرم الذي لم يشبهه فيه أحد، فإن الأمير سلطان إذا أعطى يُغني، فالعطاء عند «سلطان» ليس سد الحاجة بل هو إغناء كامل، ألم يصف الملك سلمان الأمير سلطان بن عبد العزيز بأنه: «مؤسسة خيرية كاملة»، تقديراً لجهوده الإنسانية الواسعة، التي شملت إغاثة المحتاجين في أنحاء العالم، وتقديم المساعدات، وتمكين الأقليات، ودعم ذوي الإعاقة، مشيداً به كنموذج للعمل الإنساني الخفي وغير المعلن.