مع التقدّم التقني الهائل في وقتنا الحاضر لم يعد مفهوم الأمن مقتصراً على أدواته التقليدية القديمة، وأصبح لدينا مصطلح جديد في غاية الأهمية هو «الأمن السيبراني» الذي يمثّل هاجساً كبيراً لكل الدول، لذلك كانت المملكة سبّاقة إلى امتلاك أحدث تقنياته في وقت وجيز، وتطويرها بشكل سريع ومتقدّم وباحترافية مهنية عالية، لتتصدّر المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعامين متتاليين 2024 - 2025، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025م الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.

وفي هذا الصدد أعلنت شركة «سيبراني» إحدى شركات عملاق النفط أرامكو الرقمية والمتخصّصة في خدمات وحلول الأمن السيبراني، عن تحقيق إنجاز عالمي في تقييمات (MITRE ATT&CK ) لعام 2025. ويشير هذا المصطلح الى تقييم تقني متقدّم يعتمد على محاكاة سلوك الجهات المهدِّدة في الواقع، بهدف قياس كيفية تفاعل حلول الأمن السيبراني وخدمات كشف التهديدات السيبرانية مع التكتيكات والتقنيات والإجراءات (TTPs) المستخدمة في الهجمات، ويتم تقييم أدائها بناءً على قدرتها على اكتشاف الهجمات والاستجابة لها، وتساعد هذه التقييمات على:

- «تحسين الأمن السيبراني»: من خلال فهم الهجمات الإلكترونية وتحسين الدفاعات.

- «اختيار المنتجات الأمنية»: بناءً على أدائها في مواجهة الهجمات الحقيقية.

- «تعزيز الوعي الأمني»: من خلال فهم التهديدات الأمنية وتحسين الاستجابة لها.

وقد حقّقت شركة سيبراني نتائج استثنائية في التقييمات منحتها نسبة 100% في اكتشاف سبعة تكتيكات هجومية رئيسية، هي:

1- أساليب جمع المعلومات.

2- أساليب الوصول لبيانات الدخول.

3- أساليب تنفيذ البرمجيات الخبيثة.

4- أساليب سرقة البيانات.

5- أساليب الحركة الداخلية للهجمات.

6- أساليب التواجد المستمر.

7- أنشطة الاستطلاع.

ويُعدّ هذا الإنجاز تتويجاً لقدرات «سيبراني» في حماية الفضاء السيبراني الوطني وتعزيز أمنه، كما يعزّز حضورها في مشهد الأمن السيبراني العالمي، ويؤكد تقدّم ابتكاراتها السيبرانية على مستوى دولي.

ونتيجة لهذا التميّز الرفيع في الأداء الفني في التقييمات، استحقت شركة سيبراني أن تحقّق المركز الأول في الشرق الأوسط بين مثيلاتها في هذا المجال، وتم منحها مقعداً ضمن المجلس الاستشاري في تقييمات MITRE ATT&CK (ATT&CK Evals Participant Advisory Council)، لكي تقوم بدور رئيسي في تطوير وتحسين منهجيات دورات التقييم المستقبلية، وتعزّز مواءمة آليات التقييم مع احتياجات منظومات الدفاع السيبراني في المنطقة والعالم، وترسّخ في الوقت ذاته دور المملكة في المساهمة الفعّالة في تشكيل مستقبل الأمن السيبراني عالمياً.

وتستند سيبراني، إلى خبرة عملية متراكمة في حماية البيئات الصناعية والبنى التحتية الحساسة، مما يمكّنها من نقل واقع هذه البيئات الوطنية الحرجة إلى سياق أوسع داخل مجتمع ATT&CK، ودعم تطوير فهم أعمق لسلوك أنظمة وخدمات كشف التهديدات السيبرانية في بيئات تشغيل متنوّعة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعتمد كلياً في هذا التميّز والتفوق على كوادر وكفاءات وطنية عالية التأهيل والتدريب، ما يؤكد حرصها على تطوير العنصر الوطني كأهم استثمار بشري مستدام.

هذه الشركة الوطنية هي نموذج فخر واعتزاز بما وصلت إليه المملكة في مجال الأمن السيبراني، بل في مجال العلوم والتقنية عموماً. وهي تعكس التوجه الذي تنتهجه المملكة في رؤيتها الوطنية كي تكون صانعةً للتقنية، ومصدرةً لها. وقد أثبتت قدرتها على ذلك في وقت وجيز سابقت فيه الزمن، وأكبر دليل هو تصدرها دول العالم في الأمن السيبراني.