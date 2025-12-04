يقول الخبر الصحفي: «تعقد القمة الخليجية الـ46 وسط توترات إقليمية»، في الحقيقة لم تعقد أي قمة خليجية أو عربية دون توترات إقليمية، بل لم تعقد أي قمة عالمية دون توترات قارية ودولية، فالتوترات رفيقة مسيرة الإنسان منذ نشأ على كوكب الأرض: حروب لا تنتهي، صراعات نفوذ وثروات وأراض لا تتوقف، وبراكين قد تهدأ لكنها لا تخمد فتعود وتثور !

في الحقيقة، الإنسان لا يعيش حياته بل يساير واقعها ويتأقلم مع ظروفها، فخياراته رهن هذه الظروف أينما نشأ وفي أي وقت وجد، وبينما تقود القلة في مواقع القيادة والتحكم مصير البشرية، فإن الغالبية لا تملك سوى معايشة الواقع ومواجهة التحديات والمتغيرات التي لا تهدأ ولا تتوقف عبر الزمن وتبدل العصور، فالظروف وأنماط الحياة وأدواتها قد تتغير لكن ظروف التحدي لا تتغير !

يفكر المرء أحياناً من أين تنشأ الصراعات عند البشر ولماذا يتقاتلون، هل هي طبيعة الإنسان وفطرته، أم هو اختبار يخوضه الإنسان لقياس قدرته على مواصلة مسيرته في تطور الحياة وتقدم الحضارة، رغم كل الحروب المدمرة والكوارث الطبيعية المرهقة التي عصفت بالبشرية على مر التاريخ ؟!

عندما أتأمل التاريخ ويصيبني الإحباط من تكرار الأخطاء والإصرار على خوض الصراعات، أستعيد بعض الأمل من قدرة الإنسان على النهوض من كل الأزمات التي واجهت البشرية لمواصلة الطريق نحو حاضر أكثر تقدماً، لكنني أعود وأتساءل كيف يفشل هذا الإنسان الموهوب في النجاة وقدرة النجاح في إيجاد صيغة حياة تخلو من الصراعات المدمرة ؟!