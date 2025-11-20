توقفتُ باهتمام عند تدشين محافظ التأمينات الاجتماعية عبدالعزيز البوق برنامج الوعي المالي «وفرة»، ضمن مبادرات المؤسسة الإستراتيجية لبناء ثقافة مالية مستدامة في المجتمع، الذي يهدف إلى تطوير المفاهيم المالية الصحيحة لدى الأفراد، وتعزيز الوعي والقدرة على التخطيط المالي وإدارة الأموال بفاعلية تُحقق الاستقرار المالي !

المنصة الرقمية «وفرة»، تلبي حاجة توعوية ضرورية في المجتمع، وقد صُممت بطريقة تفاعلية مبتكرة، ووفق مستوى المستخدم، لتقديم الحلول المالية والمسارات التوعوية المتخصصة في إدارة الدخل والنفقات والادخار، بما يتناسب مع احتياجات أفراد المجتمع من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واعية ومدروسة تتناسب مع مراحل التقدم في العمر والحياة المهنية !

يوفر برنامج الوعي المالي أدوات تساعد على فهم الوضع المالي وتحسين كفاءة الإدارة المالية، مثل حاسبات الميزانية والادخار وصندوق الطوارئ، والألعاب التعليمية التي تسهم في بناء الثقافة المالية وتبسيط المفاهيم المعقدة بوسائل عملية وممتعة، مثل لعبة الاستثمار والادخار، ولعبة الاحتياجات والرغبات، ولعبة قياس الوعي، إضافة إلى ورش العمل الحضورية والافتراضية. كما تتيح المنصة استشارات خبراء الوعي المالي لتقديم الدعم اللازم لفهم وتطبيق المعرفة المكتسبة من برنامج «وفرة»، والإجابة عن الاستفسارات والأسئلة التي تسهم في تعزيز الوعي والحصول على الإرشاد والنصائح !

وبرأيي، تُعد هذه المنصة إسهاماً جيداً من التأمينات الاجتماعية في تعزيز وعي المجتمع واكتساب ثقافة الإدارة المالية، بما يحقق الاستقرار المالي للأفراد، وينعكس بدوره على خطط بناء الحياة وتجاوز مراحل احتياجاتها المتغيرة !