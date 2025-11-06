كرة القدم عالم جميل وراقٍ لا يمكن أن يلوثه متعصبون أرى فيهم جزءاً غير مهم من كرة مساحة عشقها بحجم مساحة الكرة الأرضية.

أسرف بعض إعلاميي النصر وجماهيره في الحديث عن الأهلي في الأيام الماضية بلغة ساخرة دون أن نعلم سبب هذا الغضب، لكنني أعلم جيداً أن يلو الذي أخذوا منه مدخلاً للحديث عن بطل النخبة وبطل السوبر يذكرني بما يرشقونهم به إعلام وجمهور الهلال، ولا أود الاستدلال ببعض تلك العبارات؛ لأنني لا أرضاها فكيف أذكر بها.

أحترم النصر ولي فيه اتجاه قلب، لكن هذا لا يمنعني أن أقف أمام بعض ترهات الإعلام المحسوب على نصير البسطاء موقف المحب الذي لا يرضى من هؤلاء ما رضوه على ناديهم في لحظات غفا يومها التاريخ واستيقظ على من يقول ماذا حقق بطل يلو، حلو السؤال، وللإجابة عليه أقول ومن حقق النخبة من أمام كواساكي الذي أخرج النصر أليس هو من عنيتم كانت ليلة استعدنا فيها سيادة الكرة السعودية ومسحنا دمعة الحزن التي ارتسمت على وجه قائد النصر حينما فعلها بطل اليابان.

النصر نادٍ عظيم، لكن أنتم من استفز الأهلاويين، لكنهم حتى في ردودهم كانوا راقين وذكروكم بالنخبة والسوبر وهذا حقهم.

الأهلي لم يقل عنكم ما قاله فيكم إعلام الهلال والاتحاد، ولم يضرب إعلامه في من أسس النصر، ومتى صعد بل وقفنا أمام هذه التشويه موقف لم يقفه بعض إعلامكم معكم ومع ذلك حرصت هنا عدم المساس بنصير البسطاء بقدر ما أبلغ هؤلاء وأصحح لهم أن (النخبة صعبة قوية)، أما السوبر فهو تأكيد المؤكد وإن زدت أخشى أن يغضب مني البسطاء مع أن رسالتي أعني بها فئة محددة اختلطت عندها الأوراق واستخدموا يلو بديلاً عن النخبة والسوبر، وهذا كما يقول شاعر المتحلطمين (بيت العصيد)، أما بيت القصيد فقد تجدونه في قصيدة كتبها مساعد الرشيدي، رحمه الله، عن الأهلي.

سخريتكم ردت عليكم وهذا شيء متوقع لأن حجتكم ضعيفة.

أخيراً يقول باولو كويلو: «يحكمون على حياة الآخرين لأنهم غير راضين عن حياتهم».