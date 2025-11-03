إذا حضرت عشر محاضرات مكثفة تستمع فيها بتركيز وإنصات عن مهارات تعلم عزف آلة البيانو الموسيقية فإنك لن تستطيع ممارسة العزف فعلياً دون دروس عملية تشرح ذلك. لأن اليد والأصابع كما توضح لنا العلوم، بالأدلة والبراهين، لها ذاكرة عميقة تسترجع التجارب وتستحضر الأوامر الصادرة لها. وهنا نستحضر الآية الكريمة التي تقول: «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» وهي تؤكد لنا بشكل قطعي وجود ذاكرة لتلك الأعضاء في جسد الإنسان. وفي علم الإدارة يطلقون على علم استحضار الحواس في التجارب علم التجسيد الإداري.

التجسيد في الإدارة (al-tajseem fi al-idara) يشير إلى عملية تحويل الاستراتيجيات والأهداف إلى ممارسات وسياسات فعلية داخل المنظمة. يتضمّن التجسيد تطبيق المفاهيم والأفكار على أرض الواقع لتحقيق النتائج المرجوة.

بمعنى آخر، التجسيد في الإدارة يعني ترجمة الخطط والرؤى إلى إجراءات وعمليات يومية، مما يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية بشكل فعّال.

بالطبع، إليك بعض الأمثلة على التجسيد في الإدارة:

1- تطوير ثقافة الشركة: عندما تريد شركة تعزيز ثقافة الابتكار، يمكنها تجسيد ذلك من خلال تخصيص ميزانية للبحث والتطوير، وتشجيع الموظفين على تقديم أفكار جديدة، ومكافأة الابتكارات الناجحة.

2- تطبيق معايير الجودة: يمكن لمنظمة ما تجسيد التزامها بالجودة من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية، وتدريب الموظفين على أفضل الممارسات، ومراقبة الجودة بشكل دوري.

3- تحسين تجربة العملاء: يمكن لشركة تجسيد تركيزها على العملاء من خلال تطوير قنوات اتصال متعددة، وتحليل احتياجات العملاء، وتقديم خدمات مخصصة لهم.

4- تعزيز الاستدامة: يمكن لمنظمة تجسيد التزامها بالاستدامة من خلال تقليل استهلاك الطاقة، واستخدام مواد صديقة للبيئة، وتطوير برامج لإعادة التدوير.

هذه الأمثلة تظهر كيف يمكن للمنظمات تجسيد استراتيجياتها وأهدافها من خلال إجراءات وممارسات محددة.

هناك العديد من الشركات العالمية التي تطبق التجسيد في الإدارة، ومنها:

- أبل: تعتبر أبل من الشركات الرائدة في مجال الإدارة، حيث تتميّز بقدرتها على تنظيم العمليات الداخلية للشركة بفعالية عالية.

- قوقل: تتميّز قوقل بأسلوب إداري مبتكر وبثقافة عمل تحفز على الإبداع.

- تويوتا: تبرز تويوتا واحدةً من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الإدارة، حيث تتميّز بنهج إداري مثالي يركز على جودة المنتج والابتكار.

- أمازون: تعتبر أمازون واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال الإدارة، حيث تتميّز بطريقة تسويق مبتكرة وإدارة فعّالة للمخزون.

- مايكروسوفت: تحتل مايكروسوفت مكانة بارزة في مجال الإدارة العالمية، حيث تعتمد على إجراءات محددة وواضحة في إدارة عملياتها وتحقيق أهدافها.

كما تطبّق شركات أخرى مثل فيريوس وسيسكو وBouygues Construction التجسيد في الإدارة، حيث تركز على الابتكار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

أهم كتاب في مجال التجسيد في الإدارة هو «فن الإدارة المفقودة» للكاتب بيتر دركر، حيث يعتبر من أفضل الكتب في مجال الإدارة ويتناول المفاهيم الأساسية للإدارة.

أهم الكتب في مجال الإدارة:

- فن الإدارة المفقودة: يتناول المفاهيم الأساسية للإدارة ويعتبر من أفضل الكتب في مجال الإدارة.

- حياة في الإدارة: يعتبر سيرة ذاتية عملية ويتناول تجربة الكاتب في مجال الإدارة.

- حقيقة القيادة: يتناول مفاهيم القيادة الفعّالة ويقدّم نصائح عملية للقادة.

- 21 قانوناً لا يُقهر في القيادة: يقدم مفاهيم القيادة الفعّالة ويتناول أهمية النمو الشخصي.

- الذكاء العاطفي للقيادة: يتناول أهمية الذكاء العاطفي في القيادة الفعّالة.

- كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس: يتناول مفاهيم العلاقات الإنسانية والتأثير الإيجابي.

أهم الكتب في مجال التجسيد الإداري:

- Materiality in Institutions: Spaces, Embodiment and...: يتناول مفاهيم التجسيد الإداري ويقدم نظريات حول الإدارة الحديثة.

- الإدارة: الأسس العلمية والتوجهات المستقبلية: يتناول مفاهيم الإدارة الحديثة ويقدّم نظريات حول التجسيد الإداري.

هذه الكتب تعتبر من أهم الكتب في مجال التجسيد الإداري وتقدم مفاهيم ونظريات حول الإدارة الحديثة والقيادة الفعّالة.

التجسيد الإداري فن جديد لتحسين كفاءة وفعالية المنظومة الإدارية، وهي مسألة تستحق الاهتمام والاحترام.