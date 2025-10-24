مؤسف أننا بعصر العلم ولا يتم توظيف الدراسات العلمية لحسم القضايا الجدلية، كقضية شهادة النساء، حيث الغالب بالفقه عدم أخذ شهادة النساء بالحدود والقصاص وتعميم آية شهادة النساء على أن كل النساء يعانين النسيان بشكل يجعل شهادتهن لا تساوي شهادة الرجال، لكن الدراسات العلمية أثبتت عدم صحة هذا التعميم، وأثبتت أن صحة شهادة النساء تعادل شهادة الرجال وأفضل منها، الدراسة Gender Effects Regarding Eyewitness Identification Performance أثبتت ليس هناك تأثير لجنس الشاهد على دقة الشهادة، الدراسة Gender-related differences in eyewitness testimony وجدت أن الإناث «شهود أكثر موثوقية من الذكور» وتفوق الإناث على الذكور بدقة وصف الأشخاص، خاصة وصف الضحايا، والإناث أظهرن درجة أعلى من الدقة بوصف الأماكن، ولم يكن هناك اختلافات لدى الجنسين بكمية التفاصيل المسترجعة، الدراسة Sex differences in eyewitness memory: A scoping review راجعت 29 دراسة وجدت أنه لا فارق بين الجنسين بكمية المعلومات الصحيحة بالشهادة، الدراسة Gender Effects Regarding Eyewitness Identification Performance وجدت أنه لا يوجد تأثير لجنس الشاهد على دقة التعرّف على وجه المجرم، ولا انحياز لجنس الشاهد، الدراسة Gender differences in eyewitness testimony وجدت أنه لا توجد فروق بين الجنسين بدقة الاستذكار ومقاومة المعلومات الخاطئة، الدراسة On the psychology of eyewitness testimony وجدت أن الإناث كنّ أكثر دقة بشكل كبير من الذكور بالشهادة، مع عدم وجود فرق للجنسين بكمية المعلومات المستذكرة، بالدراسة Individual Differences in Eyewitness Memory and Confidence Judgments لم يتم العثور على فرق للجنسين بدقة الاستذكار للتفاصيل المتعلقة بالفاعل والأشياء والأفعال المتعلقة بالحدث. بالدراسة Eyewitness Recall and Duration Estimates in Field Settings اختبر استذكار الشهود من الجنسين وكان أداء الجنسين متشابهاً، الدراسة Accuracy of recall among (eyewitnesses) to a simulated robbery: Intrapersonal and stimulus determinants وجدت أن دقة الشهادة لم تتأثر بجنس الضحية وجنس الشاهد، والدراسة Gender effects in eyewitness accounts of a violent crime وجدت أن النساء تفوقن بالذاكرة العامة للجريمة والتفاصيل عن الأشخاص وعن الأحداث، الدراسة Individual Differences in Eyewitness Testimony ذكرت أن الدراسات السابقة أثبتت أن «الإناث أكثر موثوقية باستذكار تفاصيل حدث الشهادة من الذكور». وفحصت الدراسة هذه النتيجة في ما يتعلق بالتأخير الزمني قبل المحاكمة، وتوصلت لأن الإناث يمكنهن استذكار الوجوه بدقة بعد تأخير زمني أفضل من الذكور، ولذا توصي الدراسة «المحامين والقضاة لتفضيل اختيار النساء على الرجال في حالات تكون تفاصيل شهود العيان حاسمة للحكم بالإدانة»، الدراسة Adult Age and Gender Differences in Eyewitness Recall in Field Settings وجدت أن النساء كنّ أكثر صواباً ودقة بكثير من الرجال بتذكر الخصائص التي يُحكم عليها بأنها أكثر أهمية، الدراسة The Effects of Stress and Gender on Eyewitness Memory أضافت التوتر إلى قياس جودة الشهادة ووجدت أنها لا تختلف بين الجنسين. وشرعاً؛ أجاز ابن حزم شهادة النساء منفردات بالحدود، والقصاص، وأحكام الأبدان، والأموال بالكتاب، والسنة، والمعقول «المحلى/ج٩»، وكذلك عطاء بن أبي رباح، والشوكاني وحماد بن أبي سليمان «نيل الأوطار/ج٧»، وسفيان الثوري وأحد الأقوال عند مالك، وأجاز الحنفية تولي المرأة القضاء بغير الحدود والقصاص؛ لأنهم اعتبروا أنه لا تجوز شهادتها بهما رغم أنه لا دليل بالقرآن والسنة بعدم جواز شهادة النساء بهما. د. محمد الغزالي قال إن شهادة النساء بالحدود والقصاص يجب أن تكون مقبولة. وقال «ابن حزم بتمحيصه للآثار المروية يؤكد أن رفض شهادة النساء بالحدود والقصاص لا يوجد له أصل بالسنة».