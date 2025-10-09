التعصب: ودي أخذكم في عصف ذهني نبحث من خلاله عن تعريف دقيق للتعصب ولكن أخاف أن لا نصل إلى المعنى الحقيقي للتعصب.حاولنا ذات حوار أن نجد تعريفا متفقا عليه للتعصب وانتهى المحور قبل أن نتفق، ولهذا من الأفضل يظل مصطلحا يرمز للغلو والمغالاة وإن لم يعجبكم فهات ما عندكم علناً نقنع به الزميل عدنان جستنية أن له معنى وليس مجرد مصطلح فضفاض.الأهلي: لا أعلم حصل على رئيس الأربعين مليونا أم مازال البحث جارياً، أما أنا فقرأت العنوان واكتفيت أمامه بهذه التغريدة، جميل أن توضع لوائح من أجل الأندية ومستقبل الأندية، سؤالي عن الأربعة ومن يرأس الأربعة، هل كل الثلاثة: «هلال، ونصر، واتحاد» دفعوا الأربعين مليونا من أجل رئاسة الشركة؟.‏ربما.... لكن لماذا فقط الأهلي الذي أعلن إعلامياً وخير خالد الغامدي بين دفع الأربعين مليونا أو سيرشح غيره وهل غيره توافقي أم سيدفع الأربعين؟‏افعلوا مثل كل الثلاثة استعينوا على حل أموركم بالكتمان، فنحن مع اللوائح، ولكن ضد الخلافات والانقسامات.رسالة: ‏عن العلاقات مع الآخرين قال تولستوي:‏عشت من أجل الآخرين، فحطمت حياتي كلها نهائياً. إنني منذ أن بدأت العيش من أجل نفسي شعرت، على العكس، بأعظم قسط من الراحة والهدوء.‏وقال كافكا: «في علاقتي مع الآخرين جزء طفيف مني يتوسل المواصلة، جزء هائل مني يرغب في الهروب».‏وأنت يا محمد العميري وش تقول؟قانون: عندما شُطب لاعب هلالي ثم عُفي عنه قلتُ: يعود للهلال ليكمل عقده من حيث توقف ولا يجوز انتقاله لناد آخر قبل ذلك..‏ لكن ما يقوله هلاليون حاليًا من وجوب عودة #سعود_عبدالحميد لناديهم لا سند قانونيا له، فعقده مع الهلال انتهى بانتقاله..التوقيع: محمد الدويش