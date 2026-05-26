لم يعد الإعلام في موسم الحج مجرد وسيلة لنقل الأخبار أو توثيق المشاهد، بل أصبح شريكاً في صناعة الصورة الذهنية للمملكة أمام العالم، ونافذة تكشف حجم الجهد الإنساني والتنظيمي والتقني الذي يُبذل لخدمة ملايين الحجاج في أكبر تجمُّع بشري دوري على وجه الأرض.

فالحدث لم يعد يُقاس بعدد الكاميرات أو ساعات البث، وإنما بقدرة الرسالة الإعلامية على الوصول، وإيصال المعنى، وترجمة الأرقام إلى قصص يفهمها العالم. وحين تنجح المملكة في إدارة ملايين الحجاج خلال أيام معدودة، وتوفير الأمن والصحة والمياه والنقل والخدمات بكفاءة عالية، فإن دور الإعلام لا يقتصر على عرض المشهد، بل يمتد إلى تفسيره وقراءته وإبراز ما يقف خلفه من تخطيط واستعداد ورؤية.

لغة الإعلام الحديثة تغيّرت كثيراً. العالم اليوم لا ينتظر البيانات المطوّلة، بل يبحث عن المعلومة الموثوقة، والقصة الإنسانية، والصورة الصادقة، والرقم الذي يتحدث بنفسه. ولهذا أصبحت المصداقية أهم أدوات التأثير، وأصبح الواقع السعودي في الحج أقوى من أي خطاب دعائي؛ لأن الإنجاز الملموس هو الرسالة الأكثر إقناعاً.

والأهم أن الإعلام لم يعد مسؤولية المؤسسات وحدها. ففي عصر المنصات الرقمية أصبح كل مسؤول ومتطوع ومشارك في خدمة الحجاج جزءاً من الرسالة الإعلامية. كل صورة موثقة، وكل معلومة دقيقة، وكل موقف إنساني، يسهم في بناء صورة المملكة وتعزيز مكانتها.

لهذا يبقى الإعلام رسالة مهنية؛ لأنه ينقل للعالم قصة دولة جعلت خدمة ضيوف الرحمن مشروعاً مستمراً للإتقان، ورسالة حضارية تتجدد كل عام بلغة أكثر تأثيراً وصدقاً وإنسانية.