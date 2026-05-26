في كل عام، تؤكد المملكة العربية السعودية قدرتها الاستثنائية على إدارة واحدة من أعظم وأعقد عمليات إدارة الحشود والتنظيم البشري في العالم، حيث تجتمع الملايين في مساحة جغرافية محدودة وخلال زمن قصير، في مشهد إيماني وإنساني فريد يتمثل في خدمة ضيوف الرحمن. ومع التحوّلات التقنية المتسارعة، لم تعد إدارة الحج تعتمد على التوسع الخدمي التقليدي فقط، بل دخلت مرحلة جديدة تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لرفع كفاءة التشغيل، وتعزيز السلامة، والارتقاء بتجربة الحاج.

واللافت في موسم حج هذا العام 1447هـ أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح جزءًا من المنظومة التشغيلية التي تدير المشهد ميدانيًا لحظة بلحظة، عبر تحليل البيانات، وقراءة حركة الحشود، ودعم القرار الفوري. وهو تحوّل يعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة الحج ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي وضعت خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها الوطنية والتنموية.

ويشهد الموسم الحالي توسعًا في استخدام أنظمة الاستشعار الذكية المرتبطة ببطاقة «نسك»، بما يتيح متابعة حركة الحجاج وتحليل الكثافات البشرية بصورة لحظية، ويسهم في تحسين التفويج ورفع مستويات الانسيابية والسلامة داخل المشاعر المقدسة. كما عززت منصة «نسك» تكاملها الرقمي مع عدد من الخدمات الحكومية، لتصبح منصة موحدة تدير رحلة الحاج من إصدار التصاريح وحتى الوصول إلى الخدمات والتنقل بين المواقع المختلفة. وتشكّل بطاقة «نسك» اليوم هوية تشغيلية ذكية تسهم في تسهيل الإجراءات والتحقق الفوري من البيانات والتصاريح والخدمات الميدانية.

ومن أبرز التطورات هذا العام توظيف تقنيات الرؤية الحاسوبية والطائرات المسيّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مراقبة حركة الحشود وتحليل الأنماط الميدانية، بما يساعد على سرعة الاستجابة ورفع كفاءة إدارة الحركة في المواقع ذات الكثافة العالية. كما واصلت مراكز العمليات الذكية تطوير قدراتها في الربط اللحظي بين الجهات التشغيلية والأمنية والخدمية، في نموذج يعكس الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الاستباقية القائمة على البيانات والتحليل الفوري.

وفي جانب الخدمات الإنسانية، برز التوسع في الخدمات الرقمية متعددة اللغات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن بينها المساعد الذكي «Nusuk AI»، الذي يسهم في تسهيل التواصل والإرشاد والوصول إلى المعلومات والخدمات للحجاج من مختلف الجنسيات واللغات. كما تتنامى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجوانب الصحية، عبر دعم التنبؤ بالإجهاد الحراري، وتحليل المؤشرات الصحية، والمساعدة في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة خلال الموسم. وفي المشاعر المقدسة، تتحوّل البيانات والخوارزميات إلى أدوات تدعم سلامة الحاج، وتيسّر رحلته، وترفع كفاءة الخدمات المقدّمة له، في تجربة تعكس التكامل بين التقنية والقيم الإنسانية.

واليوم، لم تعد إدارة الحشود تعتمد على الخبرة الميدانية وحدها، بل أصبحت قائمة على قراءة الأنماط وتحليل البيانات والاستشراف المبكر، بما يعكس نضجًا مؤسسيًا وتقنيًا متقدمًا في إدارة أحد أكبر التجمعات البشرية في العالم. وفي الوقت الذي يتعامل فيه العالم مع الذكاء الاصطناعي بوصفه سباقًا تقنيًا واقتصاديًا، تقدّم المملكة في الحج نموذجًا أكثر عمقًا وإنسانية؛ تُسخَّر فيه البيانات والخوارزميات والتقنيات الذكية لخدمة الإنسان وطمأنينته وسلامته، ضمن رؤية وطنية طموحة تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، التي جعلت خدمة ضيوف الرحمن وتطوير منظومة الحج ميدانًا مستمرًا للابتكار والتطوير والتحوّل النوعي. وهكذا، لم تعد «رقمنة الحج» مجرد تحديث للخدمات، بل أصبحت إعادة تعريف لكيفية إدارة أحد أكبر التجمعات البشرية في العالم، في تجربة تجمع بين قدسية الزمان والمكان، وكفاءة الإدارة، واستشراف المستقبل.