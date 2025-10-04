محمد أبوهداية: من متطلبات هذا الزمن أن تكون لديك القدرة على تحمّل ما تراه من متناقضات بشرية مُدهشة، الكاذب والمنافق يحاضران عن الصدق والضمير، الظالم يعد بتحقيق العدل، الخائن يحكي عن الأمانة، والأسوأ أن الفضيلة يُعرّفها من يفتقدها، لقد تجرأتُ ذات مساء على محو كلمة وكتابة أخرى.. همست حول الكروت البالية/المحروقة فأخرجوني من أثير العشق المُثير، وهكذا تكون سخرية الأقدار!.. إذ لا أحد يُمكنه (مسّ) الذاكرة العارية من كل شيء، فالوقت المائل يُحرّض على التغطية والتبرير، فموسم الجراد لا يُبقي ولا يذر ولا يبعث على الفخر!.. وما قبل الكلام من الصمت ستظل الوجوه تنابل والأقفال على العقول إلى أقصى ما تكون الزاوية الحادّة من الحربة وحرارة الطعنة في الركن القصيّ من القلب المُنهك...!محمد الذايدي: الهلال إرث عظيم وملاحم تاريخية سطرها التاريخ على المستوى المحلي والقاري والعالمي، وحضارة ما زالت تسود وتتزعم المشهد قارياً ومحلياً، وحضور عالمي يرفع الرأس....!جلال عامر: لا تبحث عن النكد.. اطمئن هو يعرف عنوانك....؟أدب روسي؛ من الضروري أن يعرف الناس بطريقة أو بأخرى أن أهم شيء في الحياة هو عدم البحث عن الأشياء البعيدة.. السعادة دائماً ما تكون قريبة جداً.الوحدة: أعلم يقيناً أن وزارة الرياضة لا يمكن أن ترضى على الوحدة أو غيرها، لكننا نطمع وسط هذا الانهيار للكيان أن تتدخل بقرارِ حلٍّ هو الحلُّ، وقرار تكليفٍ هو الحلُّ الأسلم للوحدة.أخيراً:يا ليت المشاعر ترى.. ليعرف كل ذي حق حقه!