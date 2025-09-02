الاتفاق - 12 سبتمبرناساف - 15 سبتمبرالهلال - 19 سبتمبرالثلاثاء 23 سبتمبر ضد بيراميدز أو أوكلاند نهائي كأس القارات الثلاث (جدة).الحزم - 26 سبتمبرالدحيل 29 سبتمبرأضع هذه الاستحقاقات الأهلاوية أمامكم، وأطلب منكم إمعان النظر في كل مباراة وتاريخها، وقبل التعليق استوعبوا الاستحقاق وأسماء الفرق لتعرفوا ماذا أرمي إليه، وما هدفي من هذا الطلب..؟!هذه المباريات في ثلاث بطولات (آسيوية وقارات ومحلية)، وكل مباراة أثقل من الأخرى.من وضع هذا الجدول ووافق عليه ارتكب خطأً لا يمكن أن يمرره أي عاقل.خلال (17) يوماً سيلعب الأهلي 6 مباريات خارج الوطن وداخله، ولا أعتقد أن أعراف وقوانين كرة القدم تقر ذلك؛ ولهذا أتمنى ممن بيدهم الحل والربط (رابطة أو لجنة أو اتحاد) التعامل مع هذه الأزمة الخانقة بحكمة، والحكمة تقول إن تأجيل مباراة الأهلي والهلال هي الحل، ولا أعتقد أن في هذا التأجيل ضرراً على الهلال أو ضراراً..6 مباريات في 17 يوماً مرهقة ومتعبة للأهلي، الذي سيخوض يوم 23 من هذا الشهر مباراة كأس مكتسبها للوطن قبل الأهلي.(2)يصر ويغالي في الإصرار على استجرار الأهلي مع أي طلة له..!آخر حكاوى الحاوي يطالب أن يُعطى الشباب مثل الأهلي، وأنا أقول الشباب الذي تتخذ منه عصا تتوكأ عليها لا يريد أكثر من نصف ما أخذه ناديك حتى يعود كما نعرفه.ومضة:«نحن لا ننسى أبداً..‏ولكن نُغمض أعيننا قليلاً..‏لكي نستطيع أن نعيش» !‏لـ واسيني الأعرج