حكم محلي..!النصر بحاجة البطولة..!البطولات هذا العام للنصر..!استبعاد الهويش بطلب من النصر..!وأمام هذا التجييش كان لا بد أن نقول وهل لو كان الهلال بدل الأهلي لسمعنا هذا الكلام..!النصر لا يحتاج كل هذه التسهيلات لكي يحقق بطولة وجمهوره أكبر من أن يستأنس على هذه الحملة الممنهجة التي فيها تصغير وتحجيم للعالمي، أما الأهلي فهو نادي النوايا الحسنة ووراه مدرج ساهم في وضعه على قمة هرم أكبر قارة في العالم، ولا يمكن أن يتخلى عنه أمام هذا التجييش الذي يجب أن نجد من الجهات المعنية وضع حد له لأن فيه إساءة لمنافساتنا وإن رضي بها الغير عارفين بمعناها لن نرضى بها على الكل..!ماذا يعني فرض حكم محلي أراده النصر ورفض آخر..؟لماذا الإصرار على أن يكون الحكم محلياً في ظل رفض الأهلي..؟الأهلي ليس لهذه الدرجة يمرر من خلاله ما يرفضه الآخرون..؟الأهلي لا يريد إلا إنصافه كما هي كل الأندية ومنها النصر!معيب هذا التجييش ضد نادٍ كل ذنبه أنه حقق للوطن نخبة آسيا وكان يفترض ما ذهب لغيره من صفقات يذهب له..النصر يملك تاريخاً أكبر من أن يُقزم بهذه الصورة وأكبر من أن يُجامل على حساب أي فريق..ما يُكتب وما قيل عن النصر قبل النهائي غداً فيه تشويه لا يقره أصغر مشجع نصراوي.أما الأهلي الذي يساء له بجعله الحلقة الأضعف في هذا النهائي فلن نرضى أبداً أن يمرر من خلاله ما لم يمرر على غيره!ودّي أقول ماذا لو فعل الأهلي مثل ما فعل غيره..!؟لكن أخشى أن يُقال هذا تحريض، لكن لن أقولها لأن الأهلي يهمه أن يكون جزءاً من نجاح قمة منتظرة...أخيراً.. النصر لا يريد من أحد مجاملته، والأهلي لا يبحث إلا عن الإنصاف...!