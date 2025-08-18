مغامرة كبرى أن يُقدِم محلل كروي أو ناقد رياضي على ترشيح نادٍ بعينه لتحقيق بطولة قبل أن تبدأ، خصوصاً إذا اتخذ أسلوب الجزم والتأكيد في طرحه، مستنداً إلى استنتاج مسبق، وهو يعلم أن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بنتائجها مهما وُجدت الفوارق الفنية. فكم من مباريات وبطولات انتهت بعيدة عن كل التوقعات والترشيحات، بل وحتى المراهنات. ففي عالم المستديرة حدثت ولا تزال تحدث مفاجآت غريبة أصابتنا بالدهشة والذهول.- دعوني أعترف للقارئ الكريم: لقد «جنّ جنوني» حينما أُخاطر اليوم مؤكداً - في هذا الهمس - أن القادسية المملوك لشركة أرامكو، في مباراته أمام الأهلي ببطولة السوبر السعودي المقامة الأربعاء المقبل في الصين، سيفوز بنسبة 100%، ليلاقي إما الاتحاد أو النصر. بل وأذهب أبعد من ذلك فأؤكد - بالنسبة ذاتها - أنه سيتوج بالبطولة على حساب أيٍّ من الفريقين في النهائي. لذلك أنصح جماهير الأندية الثلاثة: لا تُتعبوا أنفسكم، ولا تُرهقوا أعصابكم، فالأمر قد حُسم... البطولة قدساوية! مع خالص الاعتذار لمن قد يُزعجهم هذا التوقع، الذي وضعته في صورة «خبر» قبل أن يقع، والعلم عند الله أولاً وأخيراً.- قد يقول قائل: كان الأجدر بك أن ترشح الاتحاد، فهو الأقرب إلى قلبك، فضلاً عن حالة الانسجام التي يتميز بها «النمور»؛ ولأنه بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي.وردي: نعم، من المحتمل أن يتجاوز النصر يوم الثلاثاء المقبل بنسبة 55%، صحيح أن الفريق النصراوي يقوده خيسوس، بما يملكه من خبرة ومعرفة دقيقة بالاتحاد نقاط قوة وضعف، إضافة إلى العناصر المحلية والأجنبية الجديدة. لكن لا أعتقد أن حالة الانسجام في صفوف النصر أفضل من الاتحاد.- وفي سياق هذه المغامرة لا أنكر حق المشجع الأهلاوي في التمسك بآمال كبيرة بأن يتجاوز فريقه القادسية ويحقق اللقب. وهذا حق مشروع لبطل «النخبة الآسيوي». لكن عذراً، فهي في رأيي مجرد أحلام وأمنيات، تنطبق على محبي الأندية الثلاثة لا على الأهلي وحده.- ولعل من تابع جيداً تعاقدات القادسية من حيث العدد والحجم والقيمة المادية، إضافة إلى مدرب كبير له اسمه وتاريخه وحضوره اللافت في الموسم الماضي، لن يلومني ويدرك تماماً لماذا «جنّ جنوني». غير أن هذا الجنون لا ينطبق كثيراً على بطولتي الدوري والكأس في هذا الموسم، فالوضع مختلف، ولكل حادث حديث.