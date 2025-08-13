في علم النفس هناك مفهوم يهم أغلبنا معرفته، يسمى تأثير الخيول البرية، وهو يصف ما لاحظه العلماء وهم يراقبون الحياة الطبيعية في السافانا، وكيف أن الخيول البرية تصبح مذعورة من الخفافيش التي اعتادت أن تهاجم قطيع الخيول لتمتص دمها، وعندما تم قياس الدم الذي ستمتصه الخفافيش من الخيول لو تمكّنت من ذلك فهو لن يتجاوز مقداراً ضئيلاً من الدم، وهذا المقدار غير مميت، لكن الخيول عادة تموت من الإرهاق في رحلة الهرب من الخفافيش التي لا تستسلم في العادة.لذا يقول العلماء إن ما قتل الخيول في الحقيقة هو رد فعلها وذعرها المبالغ فيه وليس الخفافيش.وبناءّ على هذه المشاهد يقول العلماء إن الخفافيش امتصت ١٠% من دم الحصان و٩٠% الأخرى من سبب موته هو رد فعله المبالغ فيه.بالنسبة للبشر العوامل الخارجية تشكّل نسبة بسيطة من الضغط والضرر الواقع علينا لكن النسبة الأكبر من الضرر نتسبّب به نحن حين نبالغ في رد فعلنا.وأيضا تغرق السفن ليس بسبب الماء في الخارج لكنها تغرق بسبب الماء القليل الذي داخلها.وفي عالمنا المعاصر قد يقع تأثير الخيول البرية على مؤسسات المجتمع وعلى المجتمع نفسه وعلى الشركات، ولعل أحد صور هذا التأثير الأشد وضوحاً يحدث في مجال الأمن السيبراني حين يبالغ المتخصص في وجود ثغرة داخل النظام كانت ذات تأثير بسيط لكنه يصرف من الوقت والجهد والمال الكثير لتلافيها، والأمثلة كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث هي سيدة المبالغات في عصرنا بلا منازع وجميعنا داخلها خيول برية نركض بلا هوادة.بينما الذي لاحقنا مجرد خفاش لا يستحق اهتمامنا. فلنحذر منه، نعم، لكن دون مبالغة، فنلفت أنظار الآخرين له ونجذب تركيزهم، فتتفاقم المشكلة.