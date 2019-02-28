استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون في هانوي صباح الخميس اليوم الثاني والأخير من محادثاتهما الرامية للتوصّل إلى اتّفاق حول نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ، وهو هدف قال ترمب إنّه «ليس مستعجلاً» التوصّل إليه لأنّه يريد «اتفاقاً جيداً»، بينما وعد كيم ببذل «قصارى جهده» لتحقيقه.ولدى وصولهما إلى فندق متروبول الفخم في العاصمة الفيتنامية حيث عقدا الأربعاء، في اليوم الأول من القمة، اجتماعاً ثنائياً قصيراً وتناولا العشاء، أدلى كل من ترمب وكيم بتصريح مقتضب أمام الصحافيين.وأكّد ترمب وقد جلس عن يمينه كيم وبينهما طاولة مستديرة أنّه «ليس مستعجلاً» للتوصّل إلى اتّفاق لأنّ ما يهمّه هو جوهر الاتفاق وليس سرعة التوصّل إليه.من جانبه وعد كيم ببذل «قصارى جهده» للتوصّل إلى اتّفاق مع ترمب.