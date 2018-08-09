قال سفير اليمن لدى الاتحاد السويسري علي مجور، إن بلاده تتعرض لتدخل سافر من إيران ‏عبر دعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.وأكد مجور خلال لقاءه مدير دائرة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في وزارة خارجية الاتحاد ‏السويسري فولفجانج برولهارت، تعاطي الحكومة الإيجابي مع جهود السلام التي يقوم بها ‏المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث.وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي تم في مدينة برن بسويسرا اليوم (الخميس)، تعزيز العلاقات ‏الثنائية وسبل تطويرها ودعم سويسرا لليمن في الجانب الإنساني والتنموي.