واس (برن)قال سفير اليمن لدى الاتحاد السويسري علي مجور، إن بلاده تتعرض لتدخل سافر من إيران عبر دعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأكد مجور خلال لقاءه مدير دائرة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في وزارة خارجية الاتحاد السويسري فولفجانج برولهارت، تعاطي الحكومة الإيجابي مع جهود السلام التي يقوم بها المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي تم في مدينة برن بسويسرا اليوم (الخميس)، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ودعم سويسرا لليمن في الجانب الإنساني والتنموي.