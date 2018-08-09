واس (الرياض)بحث نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح مع كبير ممثلي الدفاع الأمريكي لدى اليمن العقيد جونج زافج، آليات استئناف الدعم والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال بناء القدرات العسكرية والأمنية وقوات محاربة الإرهاب.
وأكد الفريق محسن خلال اللقاء الذي تم في مدينة الرياض وحضره العقيد براد غاندي الملحق العسكري الأمريكي لدى اليمن وعدد من القادة والمسؤولين في القوات الخاصة الأمريكية، حرص القيادة السياسية اليمنية، على تعزيز مجالات التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يسهم في تعزيز الأمن المحلي والإقليمي والدولي، وتحقيق نجاحات في مجال محاربة الإرهاب.
وأشاد نائب الرئيس اليمني- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - بالدعم العسكري والأمني الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده، ودورها في تدريب وتأهيل عدد من القيادات اليمنية في مختلف المجالات الدفاعية.