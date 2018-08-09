بحث نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح مع كبير ممثلي الدفاع ‏الأمريكي لدى ‏اليمن العقيد جونج زافج، آليات استئناف الدعم والتنسيق مع الولايات ‏المتحدة الأمريكية في ‏مجال بناء القدرات العسكرية والأمنية ‏وقوات محاربة الإرهاب.وأكد الفريق محسن خلال اللقاء الذي تم في مدينة الرياض وحضره العقيد براد غاندي الملحق ‏العسكري ‏الأمريكي لدى اليمن وعدد من القادة والمسؤولين في القوات ‏الخاصة ‏الأمريكية، ‏حرص القيادة السياسية اليمنية، على تعزيز مجالات التعاون الأمني ‏والعسكري مع ‏الولايات المتحدة الأمريكية، بما يسهم في تعزيز ‏الأمن المحلي والإقليمي والدولي، وتحقيق ‏نجاحات في مجال ‏محاربة الإرهاب.وأشاد نائب الرئيس اليمني- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - بالدعم العسكري والأمني ‏الذي تقدمه ‏الولايات المتحدة لبلاده، ودورها في تدريب وتأهيل عدد من القيادات ‏اليمنية في ‏مختلف المجالات الدفاعية.