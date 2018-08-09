أعرب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للعمل الإرهابي المتمثل في إطلاق صاروخ باليستي نحو منطقة جازان، والذي أسفر عن استشهاد مقيم يمني وإصابة عدد من المدنيين.وأوضح في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن هذا العمل العدائي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية كافة، مؤكداً وقوف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، سائلًا المولى تعالى أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.وعبَّر عن تعازيه لخادم الحرمين الشريفين، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد شهيد هذا العمل الآثم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفق مابثته وكالة الأنباء الكويتية، برقيتين مماثلتين من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، أعربا فيهما عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للعمل الإرهابي المتمثل في إطلاق صاروخ باليستي نحو منطقة جازان.