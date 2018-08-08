استعرض وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، الآثار التي لحقت بقطاع الثروة السمكية نتيجة حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية.وبحث خلال لقائه أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية في الجامعة العربية محمد الربيع بالقاهرة اليوم (الأربعاء)، آلية مساعدة مجلس الوحدة الاقتصادية للقطاع السمكي في اليمن، لاسيما في مجال تنشيط مجال الاستثمار ومساعدة الصيادين وتحسين معيشتهم، لافتاً النظر إلى وضع القطاع السمكي في اليمن والآثار التي ترتبت جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الدولة والمجتمع.وأوضح كفاين، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أن القطاع السمكي في اليمن خاصة في المناطق المحررة التي تمثل 90% من السواحل والجزر اليمنية، يشهد تعافياً ملحوظًا.