أشاد نائب وزير الإدارة المحلية اليمني عضو اللجنة العليا للإغاثة عبدالسلام باعبود، بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إغاثة الشعب اليمني في كافة المجالات، وبتدشين المركز لقافلة التجهيزات والمحاليل الطبية لمراكز غسيل الكلى بكافة المحافظات اليمنية، ضمن المشروع البالغ تكلفته 21 مليون دولار، الذي يستفيد منه 4254 مريضاً بالفشل الكلوي في اليمن، في إطار مشروع تحسين القطاع الصحي في اليمن.وأكد المسؤول اليمني خلال تدشين المشروع، اليوم (الأربعاء)، أن هذا المشروع النوعي سيسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي في اليمن، وتطوير أداء مراكز غسيل الكلى خصوصاً، في ظل الوضع الصعب الذي كانت تمر به مراكز غسيل الكلى والمرضى بالفشل الكلوي، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي في إطار الدعم المستمر من قبل المركز لقطاع الصحة وكافة الاحتياجات الإنسانية في اليمن.