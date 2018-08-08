كشف المتحدث باسم الجيش الوطني في محور تعز العميد عبدالباسط البحر لـ«عكاظ» عن تحضيرات جارية بالتنسيق مع التحالف العربي لإطلاق عملية عسكرية لاستكمال تحرير تعز.وقال البحر «استجابة للمطالب الشعبية والوضع الإنساني التي تمر به المحافظة وبعد التنسيق مع التحالف العربي والقيادة العسكرية في الحكومة الشرعية جرى تشكيل 3 لجان لإعداد دراسات ووضع الخطط التي تواكب عملية استكمال تحرير كامل محافظة تعز وبأقل الخسائر». وأضاف أن الخطة هدفها كسر الحصار المفروض منذ 3 سنوات، الذي أدى إلى عدم وصول المعونات الأغاثية وقطع شرايين المواصلات وتزايد الأزمة الإنسانية. وأكد أن العمليات مستمرة في جنوب وغرب مدينة تعز، وهناك هجوم محدود وعمليات دفاعية مستمرة، كاشفاً إسقاط الجيش الوطني في المحور السادس بمديرية صبر (جنوبي تعز) طائرة دون طيار إيرانية الصنع أمس. وأضاف أن فريقاً هندسياً بدأ فحص الطائرة وذاكرة الكاميرا التي بداخلها، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أنها تابعة للميليشيا الحوثية وهي صناعة إيرانية».في غضون ذلك، سيطرت قوات الجيش الوطني وبدعم من قوات التحالف على منطقة الملاحيظ القريبة من جبال مران في صعدة. وأعلن قائد لواء العروبة في الجيش اليمني اللواء عبدالكريم السدعي، أن قواته تمكنت من السيطرة على الملاحيظ وقطعت طرق إمداد الحوثيين، بعد سيطرتهم أيضاً على الطريق بين صعدة وحجة، مؤكداً مقتل قياديين وعشرات العناصر الحوثية.من جهته، اتهم مصدر مسؤول أمني يمني في مأرب الحوثيين بالوقوف وراء الاعتداء المسلح الذي تعرضت له نقطة الفلج الأمنية أمس (الثلاثاء) وأسفر عن مقتل 5 جنود و12 مسلحاً. وقال المصدر في اتصال هاتفي مع «عكاظ»: هناك عناصر من تجار الحشيش ينتمون إلى قبيلة وائلة بمحافظة صعدة، وهم على علاقة بالحوثي وعددهم 22 مسلحاً نفذوا هجوماً على نقطة الفلج ما أسفر عن مقتل 5 جنود و12 مسلحاً من المهاجمين.