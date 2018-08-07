«عكاظ» (عدن)قتل قائد محور الساحل الغربي لميليشيات الحوثية الانقلابية، في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني لتحرير مركز مديرية الدريهمي من المتمردين.
وقالت مصادر عسكرية إن القيادي الميداني الحوثي المدعو مالك علي أحمد أبو هاجره قتل مع سبعة من عناصر الميليشيا خلال معارك تحرير الدريهمي.
من جهة أخرى، تواصل قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، عملياتها العسكرية لاستكمال تحرير مركز مديرية الدريهمي من الميليشيات الحوثية المتحصنة في الأحياء الآهلة بالسكان.
وأشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن تقدم قوات الجيش اليمني يأتي بعد أن تمكنت خلال الأيام الماضية من تطهير مناطق ومزارع واسعة وفرض طوق على المدينة من الاتجاهات الجنوبية والغربية والشمالية.