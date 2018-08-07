قتل قائد محور الساحل الغربي لميليشيات ‏الحوثية ‏الانقلابية، في المعارك التي يخوضها ‏الجيش ‏اليمني لتحرير مركز مديرية الدريهمي من المتمردين.‏وقالت مصادر عسكرية إن القيادي الميداني ‏الحوثي ‏المدعو مالك علي أحمد أبو هاجره قتل مع ‏سبعة من عناصر الميليشيا خلال معارك ‏تحرير ‏الدريهمي.‏من جهة أخرى، تواصل قوات الجيش اليمني، مسنودة ‏بالتحالف العربي، عملياتها العسكرية ‏لاستكمال تحرير ‏مركز مديرية الدريهمي من ‏الميليشيات الحوثية ‏المتحصنة في الأحياء الآهلة ‏بالسكان.‏وأشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن تقدم قوات الجيش ‏اليمني يأتي بعد أن تمكنت خلال الأيام الماضية ‏من ‏تطهير مناطق ومزارع واسعة وفرض طوق ‏على ‏المدينة من الاتجاهات الجنوبية والغربية ‏والشمالية.‏