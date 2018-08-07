اتهم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ميليشيا الحوثي بارتكاب 446 انتهاكا خلال شهر يوليو الماضي ضد مدنيين بينهم نساء وأطفال، ولفت في تقرير له أمس (الإثنين) إلى أن الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران التي تحاصر مدينة تعز منذ 3 أعوام شددت في الآونة الأخيرة حصارها واستهدافها للمدنيين بشكل مباشر عبر القتل والقصف وعمليات القنص والاعتقالات الجماعية. وأفاد التقرير أن فريق المركز الميداني وثق مقتل 28 مدنيا بينهم 4 أطفال و5 نساء أحدهم قتل متأثراً بالتعذيب في المعتقلات، كما أصيب 47 مدنيا بينهم 8 نساء و9 أطفال، لافتاً إلى وقوع 4 حالات اعتداء بينها محاولتا اغتيال إحداها لمدير قسم شرطة من قبل مسلحين خارج إطار الدولة. واستطاع فريق المركز توثيق تضرر 4 ممتلكات عامة و15 ممتلكا خاصا بينها 9 منازل فجرتها ميليشيا الحوثي، كما وثق 3 مجازر ارتكبتها ميليشيا الحوثي راح ضحيتها أكثر من 22 قتيلا وجريحا، وسجل المركز تهجير الميليشيا 352 أسرة من قرية العقمة مديرية موزع نتيجة القصف العشوائي.