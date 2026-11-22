كشف عبده أبو زيد، شقيق المجني عليه أيمن أبو زيد، أمين حزب مستقبل وطن بمركز السنطة في محافظة الغربية بمصر، تفاصيل مقتل شقيقه أثناء تدخله للصلح بين شقيقين خلال جلسة عرفية، في محاولة لإنهاء خلاف بينهما.

وقال أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، إن أحد طرفي الخلاف لم يرق له حديث شقيقه خلال جلسة الصلح، فباغته بالاعتداء عليه من الخلف باستخدام آلة حادة، ووجه إليه ضربتين في الرقبة، ليسقط ضحية الاعتداء أثناء محاولته احتواء النزاع.

لا خلافات سابقة مع المتهم

وأضاف أن شقيقه لم تكن تربطه بالمتهم أي خلافات سابقة، مؤكداً أن الاعتداء وقع أثناء قيامه بدور للصلح بين الطرفين، وأنه لم يكن طرفاً في النزاع الذي تدخل لإنهائه.

50 عاماً وثلاثة أبناء

وأوضح أن المجني عليه كان يبلغ من العمر 50 عاماً، ولديه ثلاثة أبناء؛ أحمد طالب بكلية الهندسة، وشهد طالبة بكلية الطب، ووردة بالصف الثالث الإعدادي.

القبض على المتهم والمطالبة بالقصاص

وأشار شقيق المجني عليه إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، مؤكداً تمسك الأسرة بمطلب القصاص لشقيقه، وفقاً للقانون، ومحاسبة المسؤول عن الواقعة.