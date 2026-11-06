حذرت فرق الإطفاء السكان في مدينة «كريفيلد» الألمانية من مخاطر صحية محتملة، عقب حادث شاحنة كانت تنقل مواد خطرة، ومن المقرر إغلاق بعض المدارس ودور الحضانة طوال اليوم (الجمعة). وتوقفت حركة القطارات جزئياً في المنطقة الواقعة غرب ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وانقلبت شاحنة محمّلة بحمض النيتريك -وهي مادة كاوية بدرجة عالية- خلال الليل على الطريق السريع رقم 57، وبدأ الحمض في التسرب من الشاحنة، حسبما ذكر متحدث باسم فرق الإطفاء.

وأضاف المتحدث: «إن سائق الشاحنة أصيب في الحادث، ويخضع للعلاج في المستشفى».

وحذرت السلطات عبر تطبيق الإنذار «نينا» من وجود «خطر بالغ»، وهو أعلى درجات التحذير، وجرى فرض طوق أمني حول موقع الحادث في نطاق يبلغ 1000 متر.