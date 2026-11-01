أعادت كارثة تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا طرح سؤال محوري حول مدى إمكانية تحميل موظف واحد مسؤولية حادث أودى بحياة عشرات الأشخاص، في وقت تشير فيه المعطيات الأولية إلى أن المأساة قد تكون نتاج سلسلة من الإخفاقات المتراكمة، لا خطأً فردياً معزولاً.

ووفقاً لما أوردته صحيفة (ذا تايمز)، فإن شبكات السكك الحديدية الحديثة تعتمد على أنظمة حماية متعددة صُممت أساساً لمنع تحوّل الهفوات البشرية إلى حوادث كارثية، عبر منظومات مراقبة وتحكم يفترض أن تتدخل عند وقوع أي خطأ تشغيلي.

ووقعت الحادثة قرب مدينة طليطلة، بعدما اصطدم قطار تابع لشركة (رينفي) بقطار آخر يتبع شركة (إيريو) كان متوقفاً على المسار نفسه، عقب عطل أصاب نظام الإشارات وإدارة حركة القطارات.

وأظهرت تسجيلات صوتية متداولة أن مركز المراقبة منح أحد القطارين إذناً بمواصلة رحلته بالسرعة المعتادة، رغم بقاء القطار الآخر متوقفاً أمامه على الخط، فيما كان القطار المتحرك يسير بسرعة قاربت 200 كيلومتر في الساعة؛ ما أدى إلى تضاعف آثار الاصطدام والخسائر الناتجة عنه.

ويرى مراقبون أن حصر المسؤولية في قرار مراقب الحركة وحده لا يجيب عن جميع التساؤلات؛ لأن أنظمة السلامة المتقدمة يفترض أن تمتلك وسائل تمنع وقوع التصادم حتى في حال صدور تعليمات غير صحيحة.

كما تتركز التحقيقات على مجموعة من العوامل المحتملة؛ تشمل أسباب تعطّل الإشارات، ومدى فاعلية خطط الطوارئ، وكفاءة التواصل بين السائقين وغرف التحكم، إضافة إلى فحص جوانب الصيانة والاستثمار في البنية التقنية للشبكة.

وأشار تقرير أولي للمحققين الإسبان إلى أن الحادثة سبقتها سلسلة من الأعطال والقرارات والإجراءات المتداخلة، مؤكداً أن إصدار أحكام نهائية بشأن المسؤوليات ما زال مبكراً قبل استكمال التحقيقات الفنية.

وتواجه شبكة السكك الحديدية الإسبانية تدقيقاً متزايداً عقب الحادث، رغم احتفاظ القطارات فائقة السرعة بسمعتها كإحدى أكثر وسائل النقل أماناً، فيما يبقى السؤال الأبرز: كيف أخفقت طبقات الحماية المتعددة في منع كارثة يفترض أن المنظومة صُممت أصلًا لتجنبها؟