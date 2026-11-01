تحوّل الطريق القديم الرابط بين مدينتي كاشان وقم وسط إيران، مساء السبت، إلى مسرح لحادث مروّع خلّف تسعة قتلى، بعدما اصطدمت شاحنة مقطورة بمركبتين في واحدة من أكثر الحوادث دموية التي شهدها الطريق في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر في كاشان، محمد مصباحي مقدم، إن الحادث وقع قرابة الساعة الثامنة مساء، مشيرًا إلى أن فريق إنقاذ مكوّنًا من ستة عناصر تحرك إلى الموقع فور تلقي البلاغ.

وأوضح أن التقييم الأولي الذي أجرته فرق الإنقاذ أكد وفاة تسعة أشخاص في موقع الحادث، فيما أُصيب مساعد سائق الشاحنة، ونُقل إلى أحد المراكز الطبية في مدينة كاشان لتلقي العلاج.

ولفت مصباحي مقدم إلى أن ملابسات الحادث وأسبابه لا تزال قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة، تمهيدًا لتحديد ظروف وقوعه.