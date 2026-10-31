في الحادية عشرة من عمرها، استطاعت الطفلة المصرية ميار محمد عثمان أن تحقق حضوراً لافتاً في المشهد الثقافي العربي، بعدما مثّلت مصر في مسابقة «تحدي القراءة العربي»، التي شهدت مشاركة أكثر من 40 مليون شخص من الناطقين باللغة العربية، ينتمون إلى 60 دولة، لتصبح قصتها نموذجاً لطفلة وجدت في القراءة وإلقاء الشعر طريقاً لتحقيق طموحاتها.

وكشف والد ميار، ابنة محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، تفاصيل رحلة ابنته مع القراءة وإلقاء الشعر، مؤكداً أن شغفها باللغة العربية بدأ منذ الصغر، بدعم وتشجيع من أسرتها، التي حرصت على اكتشاف موهبتها وتنميتها.

وأوضح أن والدة ميار، التي تعمل مدرسة لغة عربية، كانت أول من اكتشف موهبتها في إلقاء الشعر، وساعدتها على تطوير قدراتها، حتى حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في إلقاء الشعر، عندما كانت في الصف الثالث الابتدائي، قبل أن تبدأ رحلتها مع مسابقة «تحدي القراءة العربي».



ثقة الأسرة في موهبتها

وأضاف والدها أن الأسرة كانت تثق في قدرات ميار وتتوقع تحقيقها نتيجة مميزة في المسابقة، مشيراً إلى أن فرحتهم كانت كبيرة بعد فوزها وتمثيلها مصر ورفع علمها في هذا المحفل الثقافي العربي، الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف الدول.

ولفت إلى أن المشاركة في مسابقة بهذا الحجم كانت تجربة مهمة في مسيرة ابنته، خصوصاً أنها أتاحت لها فرصة تمثيل بلدها وإبراز موهبتها في القراءة واللغة العربية أمام مشاركين من عشرات الدول.



حلم ميار.. لقاء السيسي والإعلام

وعن طموحاتها المستقبلية، كشف والد ميار أن ابنته تحلم بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما تتطلع إلى أن تصبح مذيعة في المستقبل، لتسهم من خلال عملها الإعلامي في الحفاظ على هوية اللغة العربية وتعزيز مكانتها.

وتعكس رحلة ميار أهمية دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأطفال ورعايتها، وتشجيعهم على القراءة والتعبير والإبداع، كما تقدم نموذجاً لطفلة مصرية تسعى إلى تحويل شغفها باللغة العربية إلى مسيرة من الإنجازات والطموحات.