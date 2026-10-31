هل بدأت الخسارة من تشكيل المدرب، أم من تنفيذ اللاعبين، أم من تأخر معالجة الخلل؟ للانتصار ألف أب، وللهزيمة أيضاً ألف سبب، لكن قراءة سداسية الشباب في مرمى الأهلي تقود إلى أخطاء مترابطة: مسافات مفتوحة، وارتداد بطيء، وتدخل فني متأخر.

يفكك المحاضر الآسيوي في كرة القدم الدكتور يحيى جابر، في قراءة فنية لـ «عكاظ»، أسباب الخسارة عبر عدة محاور، حيث يشير إلى أن أسباب السداسية توزعت بين تنظيم الفريق، وتنفيذ اللاعبين، وتوقيت تدخل الجهاز الفني، والانهيار الذهني لاحقاً ضاعف أثر الخلل داخل الملعب.

التماسك الدفاعي:

اتساع المسافات بين المدافعين وغياب التغطية المتبادلة سهّلا اختراق الدفاع والوصول إلى المرمى.

بطء التحولات:

تأخر ارتداد لاعبي الوسط والأطراف ترك الخط الخلفي مكشوفاً أمام الهجمات المرتدة، ومنح الشباب المساحة لاستثمار اندفاعه.

فقدان السيطرة:

عجز الأهلي عن تعطيل بناء الهجمة الشبابية، وفقد السيطرة على منطقة المناورة، فاستمر وصول المنافس إلى مناطق الخطورة.

إدارة المباراة:

تأخر التدخل الفني في إغلاق المساحات ومعالجة الخلل، ولم ينجح الفريق في احتواء اندفاع الشباب، الذي ترجم أفضليته بفاعلية أمام المرمى.

الاستجابة الذهنية:

أضعفت الأهداف المتتالية التركيز والثقة، فتراجعت قدرة اللاعبين على احتواء المباراة واتسعت النتيجة.