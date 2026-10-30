استيقظت محافظة البحر الأحمر في مصر، صباح (الجمعة)، على حادثة مرورية مروعة خلّفت 3 قتلى و25 مصاباً، بينهم 5 سائحين أجانب يحملون جنسيات فرنسية وإيطالية وروسية، إثر تصادم عنيف بين أتوبيس لنقل الركاب وسيارة نقل ثقيل «تريلا» على طريق الغردقة – رأس غارب، في واقعة استدعت استنفاراً واسعاً لسيارات الإسعاف والأجهزة المعنية.

ووقعت الحادثة عند الكيلو 95 بطريق رأس غارب – الغردقة، بالقرب من منطقة جبل الزيت، بعد اصطدام الأتوبيس بسيارة النقل الثقيل، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة عشرات الأشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة، وسط تحرك عاجل لنقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

5 سائحين أجانب بين ضحايا الحادثة

وبحسب المعلومات الأولية، تضم قائمة المصابين الأجانب خمسة سائحين، بينهم مواطن فرنسي وآخر إيطالي وثلاثة مواطنين روس، فيما لم تتضح بعد تفاصيل حالتهم الصحية أو طبيعة إصاباتهم بشكل كامل.

وأسفر التصادم، وفق البيانات الأولية، عن مقتل 3 أشخاص، بينهم سائق الأتوبيس، وإصابة 25 آخرين، تنوعت إصاباتهم بين الكسور والكدمات، وتراوحت درجاتها بين المتوسطة والحرجة.

استنفار الإسعاف ونقل المصابين للمستشفيات

وكان مرفق إسعاف البحر الأحمر قد تلقى إخطاراً بوقوع التصادم، وعلى الفور جرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف المجهزة إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وجرى نقل المصابين في البداية إلى مستشفى رأس غارب المركزي، فيما تقرر تحويل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفى الغردقة العام، لاستكمال العلاج والحصول على الرعاية الطبية المتخصصة.

ومن جانبه، توجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي، إلى مستشفى رأس غارب المركزي، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان على توافر الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة، والتأكد من تقديم الرعاية المطلوبة لكل حالة.

تحرك أمني وتحقيقات لكشف أسباب الحادثة

وعلى صعيد التعامل مع تداعيات الحادثة، انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع التصادم، للعمل على رفع آثار الحادثة وتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات على الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب التصادم وملابساته، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.