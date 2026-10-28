حين كان الشاب مانو شوتاس يوجه كاميرا هاتفه نحو الشارع لتوثيق احتجاجات بلدته الصغيرة، لم يكن يعلم أن أسئلته البسيطة حول التلوث ستصطدم بجدار من الرصاص الحي، وأن لحظاته الأخيرة ستتحول إلى وثيقة حية تبث على الهواء مباشرة أمام عيون المتابعين.

في بلدة ريسانو غارسيا الحدودية جنوب موزمبيق، لم تكن تلك المظاهرة مجرد حدث عابر، فالمنطقة التي تعج بآلاف شاحنات النقل الثقيل المحملة بخام الكروم والمتجهة نحو الموانئ، تحولت إلى ساحة صراع صامت بين السكان الذين يكتوون بنيران التلوث البيئي وبين شبكة تجارية ضخمة تدر ملايين اليوروهات. شوتاس الذي اشتهر بنقله الحي لكل ما يدور في الشارع عبر فيسبوك، قرر أن يقف في وجه هذا المد التجاري، مدفوعاً برغبة بسيطة في حماية بيئة بلدته.

لكن المتابعة الحية التي اعتاد عليها الجمهور انتهت بشكل مأساوي. وبينما كان يوثق توتراً أمنياً واشتباكات في الشارع، اخترقت رصاصة جسده، لتستمر الكاميرا في نقل التفاصيل والصوت على الهواء مباشرة. وبصوت خافت ووجه ملتصق بالإسفلت، ردد كلماته الأخيرة معلناً إصابته وتواصل إطلاق النار من حوله، في مشهد صدم كل من تابع ذلك البث لحظة بلحظة.

ولم يقف الأمر عند حدود الاغتيال، بل امتد إلى محاولات طمس الحقائق، إذ أظهر تحليل متقدم للقطات المرئية والتسجيلات الصوتية أجراه خبراء مختصون أن إطلاق النار جاء من مسافات تتطابق مع تمركز قوات الأمن، وسط غياب تام لأي محاولة لإنقاذ الشاب المصاب الذي تم تركه ينزف حتى الموت. ورغم تحركات المنظمات الحقوقية ورفع دعاوى لمقاضاة القتلة، لا يزال ملف التحقيق يواجه صمتاً رسمياً وتجاهلاً تاماً من السلطات.

لكن القصة لم تتوقف عند رحيل شوتاس، بل كشفت شبكة واسعة من التلوث البيئي والتهديدات التي تطال كل من يحاول الحديث عن أزمة تفريغ النفايات المعدنية على طول الحدود الموزمبيقية. وبينما تصر الجهات الرسمية على الصمت، تظل صرخة المدون الأخيرة على الهواء مباشرة شاهداً حياً على ثمن البحث عن الحقيقة في زمن الإفلات من العقاب.