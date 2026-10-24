اشتد إعصار «فانس» إلى الفئة الثانية فوق مياه شرق المحيط الهادئ، مع مواصلته التحرك باتجاه الشمال والشمال الغربي قبالة السواحل الجنوبية الغربية للمكسيك، وسط تحذيرات من أمواج خطرة وتيارات بحرية قوية.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في آخر تحديث صباح اليوم (السبت)، بأن «فانس» كان يتمركز على بعد نحو 590 كيلومتراً إلى الجنوب والجنوب الغربي من أكابولكو، وعلى مسافة تقارب 750 كيلومتراً إلى الجنوب والجنوب الشرقي من مانزانيلو، مصحوباً برياح مستمرة بلغت سرعتها نحو 175 كيلومتراً في الساعة.



رياح بسرعة 175 كيلومتراً

وأوضح المركز أن الإعصار يتحرك باتجاه الشمال والشمال الغربي بسرعة تقارب 11 كيلومتراً في الساعة، فيما انخفض الضغط الجوي في مركزه إلى 965 مليبار.

وتمتد رياح بقوة الإعصار إلى مسافة تصل إلى نحو 45 كيلومتراً من مركزه، بينما تمتد رياح العاصفة المدارية لمسافة تصل إلى نحو 240 كيلومتراً.



تحذيرات من أمواج خطرة

ورغم عدم إصدار تحذيرات أو مراقبة ساحلية رسمية حتى وقت آخر تحديث، دعا المركز سكان المناطق الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك إلى متابعة تطورات الإعصار ومساره خلال الساعات المقبلة.

ويتوقع أن تؤثر الأمواج الناتجة عن «فانس» في أجزاء من السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية للمكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع وتمتد إلى الأسبوع المقبل، مع احتمال تشكل أمواج قوية وتيارات سحب قد تشكل خطراً على السباحين والأنشطة البحرية.



تذبذب متوقع في قوته

وأشار المركز إلى احتمال حدوث بعض التقلبات في شدة «فانس» خلال اليوم، قبل بدء اتجاه تدريجي نحو الضعف اعتباراً من الليلة وخلال يوم الأحد.

وكان الإعصار قد شهد خلال الساعات السابقة تسارعاً واضحاً في قوته، بعدما ارتفعت سرعة رياحه من نحو 150 كيلومتراً في الساعة صباح الجمعة إلى 175 كيلومتراً في الساعة مساء اليوم نفسه، ليقترب من مستوى الإعصار الكبير.