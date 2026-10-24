تحول بث مباشر عبر منصة «تويتش» إلى مأساة، بعد وفاة مصمم الألعاب الألماني مانويل أوتو، مبتكر لعبة «Stick Run» الشهيرة، عن عمر 30 عاماً، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين متابعيه ومحبي اللعبة التي حققت انتشاراً عالمياً منذ إطلاقها.

وأكد فريق «Stick Run» وفاة مانويل أوتو، موضحاً أنه كان على علم ببث مباشر ظهر خلاله مبتكر اللعبة وكأنه أنهى حياته، فيما تحركت منصة «تويتش» سريعاً لإزالة القناة والبث ومنع إعادة مشاهدة المحتوى.



العثور عليه داخل شقة في بافاريا

وبحسب تقارير نقلت عن الشرطة المحلية، عُثر على جثمان رجل يبلغ 30 عاماً داخل شقة في بلدة برايتبرون أم شيمزي بولاية بافاريا الألمانية، بعد استجابة فرق الطوارئ لبلاغ عن حريق في العقار.

وأفادت التقارير بأن أحد السكان حاول إخماد الحريق قبل وصول فرق الإنقاذ، إلا أن الشخص الموجود داخل الشقة فارق الحياة. ولم تعلن السلطات الألمانية حتى الآن بشكل رسمي أن الواقعة كانت انتحاراً، كما لم تكشف جميع ملابسات الوفاة، فيما تتطابق تفاصيل المكان والعمر والتوقيت مع وفاة أوتو.



«تويتش» تحذف البث والقناة

وأكد متحدث باسم «تويتش» أن المنصة تحركت سريعاً لإزالة قناة أوتو وتسجيل البث بهدف منع الآخرين من مشاهدة المحتوى أو إعادة تداوله.

وشددت المنصة على أهمية الصحة النفسية وسلامة مجتمع المستخدمين، فيما دعا فريق «Stick Run» إلى احترام خصوصية عائلة أوتو وأصدقائه، وعدم نشر المقاطع أو تداول معلومات غير موثقة بشأن الواقعة.



صمم لعبته في عمر 14 عاماً

واشتهر أوتو في عالم الألعاب الإلكترونية بعدما طور «Stick Run» عام 2010 عندما كان في الـ14 من عمره.

وتقوم اللعبة على التحكم بشخصية بسيطة أثناء الجري وتجاوز العقبات، واستطاعت خلال سنوات قليلة جذب ملايين اللاعبين حول العالم، لتصبح واحدة من الألعاب المرتبطة بمرحلة انتشار ألعاب «فيسبوك» والهواتف المحمولة.



فريق اللعبة ينعى مبتكرها

ونعى فريق «Stick Run» مبتكر اللعبة ومطورها، مؤكداً أن اللعبة لم تكن مجرد وسيلة ترفيه بالنسبة إلى كثير من اللاعبين، بل شكلت جزءاً من ذكريات طفولتهم ومنافساتهم مع الأصدقاء.

وقال الفريق إن إرث أوتو سيبقى من خلال اللعبة والذكريات التي صنعها ملايين اللاعبين خلال السنوات الماضية، مقدماً التعازي إلى عائلته وأصدقائه وكل من تأثر بوفاته.