أعلنت السلطات المحلية في اليابان اقتراب إعصار ضخم من جزر «ساكيشيما» التابعة لمقاطعة أوكيناوا جنوبي البلاد، متزامناً مع إطلاق مسؤولي الأرصاد تحذيرات عاجلة تدعو السكان للبقاء في أقصى درجات التأهب والحيطة لمواجهة رياح عاتية وأمطار غزيرة.

وبدأت طلائع الإعصار بالتأثير المباشر على الجزر؛ حيث سجلت محطات الرصد فجر (الجمعة) هبات رياح بلغت سرعتها نحو 150 كيلومتراً في الساعة في مطار «يوناجوني»، ونحو 105 كيلومترات في الساعة في مدينة «إيشيجاكي».

ويتوقع خبراء الطقس أن يشتد الإعصار خلال الساعات القادمة؛ إذ قد تصل سرعة الرياح المستمرة إلى 144 كيلومتراً في الساعة، بينما يتوقع أن تلامس سرعة الهبات العاصفة حاجز 216 كيلومتراً في الساعة.

وعلى صعيد الهطولات المطرية، تشير التوقعات إلى بلوغ إجمالي كميات الأمطار المتراكمة خلال 24 ساعة -حتى وقت متأخر من ليلة (الجمعة)- نحو 250 مليمتراً في عموم مقاطعة أوكيناوا.

كما يُحتمل تشكل حزام من السحب الرعدية الممطرة بغزارة فوق منطقتي «مياكوجيما» و«ياياما» بدءاً من فترة ما بعد ظهر (الجمعة) وحتى فجر (السبت).

ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة في مواجهة الرياح العنيفة والأمواج المرتفعة والمد البحري والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار.