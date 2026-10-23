لم تكن حقيبة مسافر مصري عادية عند وصوله إلى مطار ديترويت بولاية ميشيغان الأميركية؛ إذ كشفت عملية تفتيشها عن حمام نيئ وثمار مانجو وأوراق ملوخية طازجة، ما استدعى تدخل سلطات الجمارك وحماية الحدود.

ووثّق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمدير مكتب العمليات الميدانية التابع للجمارك الأميركية في ديترويت، كلبة بوليسية تُدعى «مارلي» وهي ترصد المنتجات داخل الأمتعة القادمة من مصر، أثناء مرورها على سير الحقائب في صالة الوصول.

وبعد تفتيش الحقيبة، ظهرت المواد الغذائية التي حملها المسافر، في مشهد أثار تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشاد الحساب بقدرة «مارلي» على اكتشاف المحتويات، داعيًا المسافرين إلى الإفصاح عن جميع الأغذية والمنتجات الزراعية التي يحملونها، تفاديًا للتأخير والغرامات.

وتفرض الولايات المتحدة قيودًا على إدخال منتجات غذائية وزراعية معينة، للحد من انتقال الآفات والأمراض التي قد تهدد المحاصيل والثروة الحيوانية. وتشمل هذه القيود أنواعًا من اللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات الطازجة والنباتات والبذور، وفقًا لنوع المنتج وبلد المنشأ وطريقة تجهيزه.

وتوضح وزارة الزراعة الأميركية أن معظم الفواكه والخضراوات الطازجة تخضع لقيود على دخولها، لاحتمال حملها آفات أو أمراضًا نباتية، فيما تختلف شروط استيراد اللحوم والدواجن بحسب مصدرها والاشتراطات الصحية المعمول بها.

وتُلزم السلطات المسافرين بالإفصاح عن الأغذية والمنتجات الزراعية التي بحوزتهم، حتى إن لم يعرفوا ما إذا كان مسموحًا بإدخالها، لتتولى الجهات المختصة فحصها وتحديد مدى مطابقتها لشروط الدخول.