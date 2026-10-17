أطلق خبراء الأرصاد تحذيرات من أمطار غزيرة وسيول مفاجئة وأمواج ساحلية خطرة مع اقتراب إعصار «ترودي» من غرب ووسط غرب المكسيك، وسط توقعات بتأثر عدد من الولايات المطلة على المحيط الهادئ خلال الساعات القادمة.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن «ترودي» يتحرك باتجاه الشمال الغربي برياح مستمرة تبلغ سرعتها نحو 150 كيلومترًا في الساعة، فيما كان مركز الإعصار على بعد نحو 270 كيلومترًا جنوب مدينة مانزانيلو صباح اليوم (السبت).



أمطار تصل إلى 38 سنتيمترًا

وتشير التوقعات إلى هطول أمطار تتراوح بين 10 و20 سنتيمترًا على أجزاء من ولايات ميتشواكان وكوليما وخاليسكو، مع احتمال وصول الكميات في بعض المناطق المعزولة إلى نحو 38 سنتيمترًا.

وحذر خبراء الأرصاد من أن غزارة الأمطار قد تتسبب في سيول مفاجئة وانهيارات أرضية تهدد الحياة، خصوصًا في المناطق التي تشبعت تربتها بالمياه نتيجة العواصف التي ضربت البلاد أخيرًا.



تحذيرات على الساحل

وتسري تحذيرات من الإعصار على أجزاء من الساحل المكسيكي بين مانزانيلو وكابو كورينتس، فيما يُتوقع مرور «ترودي» بالقرب من سواحل غرب المكسيك خلال اليوم وحتى غد (الأحد).

كما حذر المركز من ارتفاع مستوى مياه البحر بفعل العاصفة مصحوبًا بأمواج كبيرة ومدمرة، إضافة إلى تيارات بحرية خطرة قد تمتد على مساحات واسعة من الساحل الغربي للمكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع.