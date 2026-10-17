في حادثة إلكترونية غير مألوفة، تعرضت ثلاجات ومجمّدات في مئات المتاجر الفرنسية لهجوم سيبراني أدى إلى رفع درجات حرارتها عن بُعد، ما تسبب في إفساد كميات كبيرة من الأغذية واندلاع حرائق في بعض المتاجر.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أن الهجوم وقع ليل (الأحد) الماضي، واستهدف أنظمة التحكم الرقمية المسؤولة عن تنظيم درجات حرارة الثلاجات والمجمّدات، إذ ارتفعت الحرارة في بعض الأجهزة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، فيما سجل أحد المتاجر ارتفاعها إلى 80 درجة.

وامتدت الأضرار إلى نحو 700 متجر، وفقًا للتقرير، وشملت متاجر تابعة لسلاسل «إنترمارشيه» و«كارفور» و«مونوبري» و«لوكليرك» و«كوبيراتيف يو»، واضطرت المتاجر المتضررة إلى التخلص من كميات من الأغذية التي فسدت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا في الهجوم، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى استغلال ثغرات أمنية في أنظمة تبريد متصلة بالإنترنت، كانت تعمل ببرمجيات قديمة أو غير محدّثة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما حذر مختصون في الأمن السيبراني من مخاطر ربط الأجهزة الحيوية بالإنترنت دون تأمينها وتحديث أنظمتها بصورة منتظمة.