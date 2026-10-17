نفى متحدث باسم الممثلة الأمريكية سلمى بلير، التي أُلقي القبض عليها هذا الأسبوع ووُجهت إليها تهمة الاعتداء على خلفية تصرفاتها على متن رحلة تابعة لشركة «دلتا إيرلاينز»، أن تكون قد حاولت فتح باب الطائرة أو قصدت إيذاء أي شخص.

وأوضح المتحدث، في بيان صدر أمس (الجمعة)، أن بلير، المصابة بمرض التصلب المتعدد، تعرضت لحالة طبية طارئة خلال الرحلة المتجهة من لوس أنجلوس إلى نيويورك، مؤكداً أن ما أُثير بشأن محاولتها فتح باب الطائرة غير صحيح.

وجاء في البيان: «لم تكن هناك أي محاولة لفتح باب الطائرة. لم تكن سلمى تنوي إيذاء أي شخص»، مشيراً إلى أن هناك جوانب أخرى للقصة لم تُنشر بعد، وداعياً إلى الاطلاع على الحقائق كاملة قبل التسرع في إصدار الأحكام.

وكانت بلير قد دفعت، (الإثنين) الماضي، ببراءتها من تهم الاعتداء على ضابط شرطة شارك في توقيفها بمطار جون إف كنيدي في نيويورك، وعلى ممرضة في المستشفى الذي نُقلت إليه عقب الحادثة.

وذكر بيان صادر عن إدارة شرطة هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي أن الشرطة استقبلت الطائرة عند هبوطها، بعد تلقي بلاغات عن «راكبة تمارس العنف الجسدي»، تبيّن أنها بلير. وأفادت الشرطة بأن اثنتين من المضيفات أبلغتا عن إصابات، نُقلت إحداهما على إثرها إلى المستشفى.

وأشار ممثل الممثلة إلى أنها تعاني أيضاً من حالة عصبية تُعرف باسم «التأثير البصلي الكاذب»، تؤثر في الطريقة التي تظهر بها حالتها الطبية أمام الأشخاص الذين لا يعرفون طبيعة هذه الحالة.

وتبلغ بلير 54 عاماً، واشتهرت بأدوارها في فيلمي «Cruel Intentions» و«Hellboy»، وأعلنت إصابتها بالتصلب المتعدد عام 2018.