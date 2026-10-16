أثار بلاغ بشأن اختفاء كمية كبيرة من الذهب والمجوهرات المرصّعة بالألماس من خزينة خاصة داخل أحد البنوك الشهيرة بمحافظة الجيزة حالة من الجدل، بينما باشرت الجهات الأمنية تحقيقات موسّعة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عنها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة أفادت باكتشاف نقص واختفاء محتويات ثمينة من خزينتها الخاصة داخل البنك، موضحة أن المفقودات تشمل نحو 1.5 كيلوغرام من المشغولات الذهبية، فضلًا عن سبعة خواتم مرصعة بالألماس وسوارين من الألماس وخاتم سوليتير.

وعقب تلقي البلاغ، بدأت الجهات المختصة إجراءات الفحص والتحري للوقوف على حقيقة ما جرى، حيث جرى تشكيل فريق بحث لمراجعة جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة. كما تتضمن التحقيقات تفريغ كاميرات المراقبة داخل الفرع، وفحص سجلات دخول وخروج المترددين على منطقة الخزائن، إلى جانب مراجعة الإجراءات التأمينية والتنظيمية المعمول بها داخل البنك خلال الفترة الماضية.

وتكثف الأجهزة المختصة جهودها لكشف كيفية اختفاء المقتنيات الثمينة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.