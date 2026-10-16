تسببت سيول ناجمة عن الأحوال الجوية العنيفة في انجراف تربة أسفل ه بالكامل في مشهد وثقته كاميرات المارة وتداولته منصات التواصل.

ووقع الحادث في منطقة صابانجا السياحية التابعة لمحافظة ساكاريا (شمال غربي تركيا)؛ حيث أظهرت لقطات مصورة لحظات سقوط المنزل المكون من ثلاثة طوابق بعد أن أصبح مهددًا بالانهيار نتيجة تآكل التربة المحيطة به.

وبحسب المعلومات المتداولة، كان سكان المنزل قد أخلوه مسبقًا بعد ملاحظتهم مؤشرات خطرة على استقراره، ما حال دون وقوع إصابات بشرية عند انهياره.

وتشير التفاصيل إلى أن المنزل شُيّد بالقرب من أحد الأودية، فيما أدت السيول المتشكلة بفعل الأمطار الغزيرة إلى جرف التربة أسفل أساساته، الأمر الذي تسبب في فقدانه التوازن قبل أن ينهار ويدمر بالكامل.

وتعد صابانجا من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، إذ تستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار؛ بفضل طبيعتها الجبلية ومنازلها المنتشرة بين الغابات والمسطحات المائية.

ويأتي الحادث في ظل موجة أمطار غزيرة ضربت مناطق عدة في شمال غربي تركيا خلال الأيام الماضية، متسببة في خسائر بشرية ومادية، إلى جانب أضرار واسعة في البنية التحتية والممتلكات.