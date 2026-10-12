لم تتوقع الشابة الأمريكية بريتاني كامرمان أن تتحول رحلتها الجوية من مدينة سولت ليك إلى بنما سيتي بيتش إلى قصة إنسانية غير متوقعة، بعدما قرر قائد الطائرة النزول بنفسه من قمرة القيادة والانتظار من أجل راكبة حامل، رافضًا الإقلاع دونها رغم اقتراب موعد إغلاق البوابة.

بدأت القصة عندما تأخرت الرحلة الأولى للمجموعة لمدة 50 دقيقة، ما جعل فترة الترانزيت المحددة بـ45 دقيقة في مطار دالاس فورت وورث شبه مستحيلة، خاصة مع وجود صديقتها كايلي الحامل في شهرها السابع.

ومع اقتراب موعد الإغلاق، تحولت الدقائق القليلة المتبقية إلى سباق مع الزمن للوصول إلى الطائرة.

وبينما كانت المجموعة تحاول إيجاد حل، حدث ما لم يكن في الحسبان؛ إذ قرر الكابتن التدخل شخصيًا، فنزل من الطائرة وانتظر الراكبة وأصدقاءها بدلًا من المغادرة، ثم ساعدهم على الوصول إلى الطائرة في الوقت المناسب، في موقف وصفته بريتاني بأنه لفتة إنسانية غير متوقعة.

ورغم أن الموقف لم يستغرق وقتًا طويلًا، فإنه ترك أثرًا كبيرًا لدى المجموعة، التي كانت تستعد للاحتفال بعيد ميلاد بريتاني الثلاثين. فوسط الزحام وضيق الوقت، جاء تصرف بسيط من قائد الطائرة ليغيّر نهاية الرحلة بالكامل، ويحوّل لحظة سفر عادية إلى قصة تبقى في الذاكرة.