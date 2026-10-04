تتجه المفوضية الأوروبية إلى تصنيف خدمتي الحوسبة السحابية AWS التابعة لأمازون وAzure التابعة لمايكروسوفت ضمن «حراس البوابة»، بموجب قانون الأسواق الرقمية، مع ترقب صدور القرار في نوفمبر القادم، وفق تقرير لـ«بلومبيرغ» نقلته «ذا نكست ويب» عن مصادر مطلعة.

وأشار التقرير إلى أن التحقيق الجاري يرجح خضوع الخدمتين للقواعد الأوروبية، فيما لا تزال الصيغة مسودة قابلة للتعديل، وقد يتغير موعد إعلانها. ولم تحدد المفوضية موعدًا رسميًا للقرار حتى الآن.

وكانت المفوضية قد أبلغت الشركتين في يونيو برأي أولي، يرى أن خدمتيهما تمثلان بوابة مهمة بين الشركات وعملائها، رغم عدم استيفائهما العتبات الكمية المعتادة للتصنيف. وقد يفرض القرار النهائي، في حال إقراره، التزامات بشأن نقل البيانات والتشغيل البيني، ويمنح الشركتين ستة أشهر للامتثال.