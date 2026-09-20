كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو أثار تفاعلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة، بعد ظهوره لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرَّض للضرب أثناء جلسة تخاطب داخل منزله بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وتعود الواقعة إلى 28 يوليو الماضي، حين كانت أخصائية تخاطب تقدم جلسة للطفل داخل مسكن أسرته، قبل أن يكتشف والده -وهو مدير شركة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العبور- ما حدث عبر كاميرات المراقبة المثبتة داخل غرفة الطفل. وأظهرت التسجيلات تعدّي الأخصائية عليه بالضرب، رغم أن البلاغ لم يشر إلى إصابته.

وفي اليوم التالي، توجّه والد الطفل إلى قسم الشرطة وحرر بلاغًا ضد الأخصائية، لتتحرك الأجهزة الأمنية وتضبطها في حينه، قبل إعادة انتشار الفيديو مؤخرًا. وبمواجهتها، أقرّت بارتكاب الواقعة، مدعية أن تصرفها كان بهدف «توعية الطفل». وتزامن تداول الفيديو مع متابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة للواقعة، حيث أوضح أن الطفل يبلغ سبع سنوات ويعاني اضطراب طيف التوحد، وكان يتلقى جلسات تأهيل منزلية خلال يوليو الماضي.

ووجّهت رئيسة المجلس الدكتورة سحر السنباطي، بتقديم دعم قانوني ونفسي للطفل وأسرته، وإيفاد محامٍ لحضور التحقيقات، إلى جانب توفير جلسات دعم نفسي متخصصة. ووفق متابعة المجلس، وُجهت للمتهمة اتهامات تتعلق بتعريض طفل للخطر والضرب والتنمُّر، بينما أنكرت الأخصائية الاتهامات، مؤكدة أن ما قامت به كان «لتقويم سلوكه». وتبقى هذه الأقوال جزءًا من دفاعها، فيما تتولى النيابة العامة تحديد المسؤولية القانونية استنادًا إلى الأدلة والتحقيقات. أما إعادة فتح ملف القضية، فجاء بعد انتشار الفيديو مجددًا على مواقع التواصل، ما دفع الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واستيفاء بيانات تتعلق بطبيعة عمل الأخصائية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.