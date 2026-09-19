حققت طفلة أمريكية تبلغ من العمر 3 سنوات إنجازاً عالمياً، بعدما أصبحت أصغر شخص يزور جميع متنزهات «ديزني» الترفيهية الـ12 حول العالم، عقب رحلة بدأت قبل أن تكمل عامها الأول، وانتهت في «ديزني لاند باريس» بحصولها على شهادة رسمية من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

البداية بعمر 11 شهراً

بدأت رحلة بوتسي دارينغتون في مارس 2024، عندما كانت تبلغ من العمر 11 شهراً فقط، وكانت أولى محطاتها في الرحلة القياسية متنزه Tokyo DisneySea في اليابان.

ومنذ ذلك الوقت، تنقلت بوتسي برفقة والديها جيس وستيف دارينغتون وشقيقها الأكبر بريغز بين وجهات ديزني المختلفة حول العالم، لتواصل زياراتها حتى أكملت جميع المتنزهات الـ12.

4 دول و3 قارات

وامتدت رحلة العائلة عبر 4 دول و3 قارات، وشملت وجهات ديزني الرئيسية في كاليفورنيا وفلوريدا بالولايات المتحدة، إلى جانب متنزهات المجموعة في آسيا وأوروبا.

وتقيم العائلة في مدينة «أيداهو فولز» بولاية أيداهو الأمريكية، وتشارك عبر منصاتها على مواقع التواصل تجارب السفر مع الأطفال ونصائحها للعائلات الراغبة في خوض رحلات مماثلة.

رفيق الرحلة المفضل

ولم تكن بوتسي تخوض مغامراتها وحدها، إذ رافقها شقيقها بريغز، البالغ من العمر 5 سنوات، في زياراتها إلى المتنزهات.

وبحسب «غينيس»، وصفت الطفلة شقيقها بأنه الشخص المفضل لديها لمشاركة حماس الرحلات والاستمتاع بالألعاب، فيما قالت والدتها إن زيارة المتنزهات الـ12 تحولت إلى رحلة عائلية خاصة صنعت خلالها الأسرة ذكريات مشتركة في مختلف الوجهات.

السفر لم يكن للمدن الترفيهية فقط

وقالت العائلة إنها حرصت خلال تنقلها على ألا تقتصر الرحلات على زيارة متنزهات ديزني، بل أن يعيش الطفلان أيضاً ثقافات وتقاليد وتجارب الأماكن التي يسافران إليها.

وأوضحت الأم أن الهدف كان إظهار أن السفر مع الأطفال الصغار يمكن أن يكون ممكناً وممتعاً، رغم التحديات التي قد ترافق التنقل بهم لمسافات طويلة.

النهاية في باريس

وصلت الرحلة إلى محطتها الأخيرة في 14 سبتمبر 2026، عندما أكملت بوتسي زيارة جميع متنزهات ديزني في «ديزني لاند باريس» بفرنسا.

وهناك، أعلن ممثل موسوعة «غينيس» ويليام سيندن رسمياً تحقيقها الرقم القياسي، وتسلمت الطفلة شهادة الإنجاز برفقة عائلتها أمام قلعة ديزني.

وبلغ عمر بوتسي عند تسجيل الرقم القياسي 3 سنوات و139 يوماً، لتصبح رسمياً أصغر شخص في العالم يزور جميع متنزهات «ديزني» الترفيهية الـ12.