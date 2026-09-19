وثقت كاميرات المراقبة لحظات خطرة داخل محطة «جوغيشواري» للقطارات في مدينة مومباي الهندية، بعدما فقد شاب توازنه أثناء محاولته الصعود إلى قطار محلي كان قد بدأ بالتحرك، وكاد يسقط في الفجوة بين القطار والرصيف، قبل تدخل سريع من أحد عناصر قوة حماية السكك الحديدية وإنقاذه في اللحظات الأخيرة.

ثوانٍ قبل السقوط

وأظهرت اللقطات الراكب وهو يحاول اللحاق بالقطار أثناء مغادرته المحطة، قبل أن يختل توازنه ويصبح على مسافة خطرة من القطار المتحرك وحافة الرصيف.

وفي غضون ثوانٍ، انتبه الشرطي ناغيش موهيتي، الذي كان يؤدي نوبته الليلية في المحطة، إلى ما يحدث، فتحرك نحوه سريعاً وأمسك به وسحبه بعيداً عن الفجوة، قبل أن ينضم عنصر آخر من قوة حماية السكك الحديدية للمساعدة.

وحال التدخل السريع دون سقوط الراكب بين الرصيف والقطار، في موقف كان يمكن أن يتحول خلال لحظات إلى حادثة خطيرة.

كاميرات المراقبة توثق اللحظة

وسجلت كاميرات المراقبة في المحطة المشهد كاملاً؛ إذ يظهر القطار وهو يواصل التحرك، بينما يحاول الراكب الصعود قبل أن يفقد توازنه، ثم يتدخل عناصر الأمن ويسحبونه باتجاه الرصيف.

وانتشرت اللقطات على منصات التواصل الاجتماعي، وحظي تصرف الشرطي بإشادات واسعة من مستخدمين أثنوا على سرعة ملاحظته للموقف وتدخله المباشر لإنقاذ الراكب.

خطر القطارات المتحركة

وأعادت الواقعة تسليط الضوء على مخاطر محاولة الصعود إلى القطارات أو النزول منها قبل توقفها بشكل كامل، إذ قد يؤدي فقدان التوازن لثوانٍ إلى سقوط الراكب في المسافة الفاصلة بين القطار والرصيف.

وتكرر سلطات السكك الحديدية الهندية تحذيراتها للمسافرين من محاولة اللحاق بالقطارات أثناء تحركها، والابتعاد عن حافة الرصيف عند دخول القطارات إلى المحطات أو مغادرتها.