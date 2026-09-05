مهندسة وطيارة وصانعة أمل.. 3 عربيات يتنافسن على تاج ملكة جمال العالم

تتجه أنظار الملايين حول العالم مساء اليوم نحو الساحل الساحر لمدينة «نها ترانغ» الفيتنامية، حيث تشهد «ساحة 2 من إبريل» المفتوحة على شاطئ البحر ختام المنافسة الشرسة على حفل ملكة جمال العالم 2026 (Miss World)، بمشاركة 111 حسناء من مختلف القارات لخلافة التايلندية «أوبال سوشاتا تشوانغسري».

وفي هذه النسخة الـ73، تتألق ثلاث شابات عربيات بثلاث قصص ملهمة تتجاوز معايير الجمال التقليدي لتقتحم مجالات التكنولوجيا، والأمان الرقمي، والعمل الإنساني.

اللبنانية بيرلا حرب تفجر طاقة إيجابية بحملها قضية الأمان الرقمي ومواجهة التحرش الإلكتروني ضد النساء، مدعومة بحضور لبناني قوي وتاريخ حافل آخره وصول ياسمينا زيتون لمركز الوصيفة الأولى.

أما المغربية شريهان شرقي، فتصنع الحدث كمهندسة معلوماتية ورائدة أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي تسعى لفتح أبواب العمل والتطور التكنولوجي أمام الشباب عبر مبادرتها «Doors Open».

وفي تجربة طموحة تعكس إرادة الصومال، تخوض فوزية عبد الله غراد المنافسة بحلمها في أن تصبح «قائدة طائرة»، محولة مشاركتها لمنصة تدافع عن حق الأطفال النازحين في التعليم.

ومع انطلاق الحفل وسط تصفية تصاعدية تبدأ من أفضل 40 متسابقة وصولاً للستة الكبار، تحبس المتسابقات العربيات أنفاسهن مع أمل عريض بأن يرفرف علم عربي على منصة التتويج العالمية الليلة.