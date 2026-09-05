أكد سفير جمهورية صربيا لدى المملكة دراجان بيزينيتش، أن العلاقات السعودية الصربية تشهد توسعاً متسارعاً في مختلف مجالات التعاون، مشيراً إلى أن اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية وجوازات الخدمة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الحوار والتواصل بين البلدين.

وقال السفير بيزينيتش لـ«عكاظ» إن الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية وجوازات الخدمة يمثل «بداية لمسار» من شأنه أن يتيح مستقبلاً لجميع مواطني البلدين السفر والتواصل بسهولة أكبر، لافتاً إلى أهمية هذه الخطوة في ظل الفرص المتنامية لتعزيز التعاون السعودي الصربي في مختلف المجالات.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال لقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير خارجية صربيا ماركو دجوريتش، في العاصمة بلغراد، في خطوة أكد السفير أنها ستسهم في تسهيل حركة التواصل وتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين خلال المرحلة القادمة.

وأوضح بيزينيتش أن استضافة صربيا معرض «إكسبو 2027 بلغراد»، واستضافة المملكة «إكسبو 2030 الرياض»، تفتحان آفاقاً واسعة أمام البلدين للاستفادة من الخبرات والمعارف والعلاقات التي ستنشأ عن الحدثين، وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات وأشكال جديدة من التعاون الثنائي.

وكشف السفير أن المملكة وقعت بالفعل عقد مشاركتها في «إكسبو 2027 بلغراد»، وستقيم أحد أكبر الأجنحة الوطنية في المعرض، في موقع متميز عند مدخل منطقة إكسبو، مبيناً أن المشاركة السعودية ستتيح للمملكة استعراض إمكاناتها التنموية، وابتكاراتها، وثقافتها، وفرصها الاستثمارية والتجارية، إلى جانب الترويج لـ«إكسبو 2030 الرياض».

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار بيزينيتش إلى النمو اللافت الذي يشهده التعاون بين البلدين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين السعودية وصربيا بلغ بنهاية عام 2025 نحو 121 مليون دولار، بزيادة تعادل تسعة أضعاف مستواه في عام 2012، فيما ارتفع خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 130.4 مليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 152% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ونقل السفير إشادة وزير الخارجية الصربي بما حققته المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030»، بعد اطلاعه على جوانب من مسيرة التحول التنموي التي تشهدها المملكة خلال زيارته إلى الرياض العام الماضي، إلى جانب توجيهه الشكر للمؤسسات السعودية على تعاونها ودعمها في إجلاء مواطنين صرب خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.