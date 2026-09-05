تُعد الحمى من الأعراض الشائعة لدى الأطفال، خصوصًا مع تغير الفصول وانتشار العدوى الموسمية، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالتهابات بسيطة ومؤقتة. لكن استمرار ارتفاع الحرارة أو تكراره بصورة غير معتادة، خصوصًا إذا صاحبه عدد من الأعراض الأخرى، قد يستدعي مراجعة طبيب الأطفال للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم متخصص.

وبالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الأطفال، الذي يوافق سبتمبر من كل عام، واليوم العالمي لسرطان الدم في 4 سبتمبر، أوضحت الدكتورة أميتا ماهاجان، استشارية أولى في أورام الأطفال بمستشفى إندرابراستا أبولو في دلهي، أبرز العلامات التي ينبغي على الأهل الانتباه إليها.

6 علامات لا ينبغي تجاهلها

سرطان الدم «اللوكيميا» هو أحد أنواع السرطان التي تصيب الدم ونخاع العظام، ويمكن أن تؤثر في قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم السليمة.

وبحسب الدكتورة ماهاجان، تشمل أبرز العلامات التي تستحق المتابعة:

الحمى المستمرة أو المتكررة.

التعب والضعف غير المعتادين أو شحوب البشرة.

ظهور كدمات أو نزيف دون سبب واضح، أو تكرار نزيف الأنف.

آلام العظام أو المفاصل.

فقدان الشهية أو انخفاض الوزن دون سبب واضح.

تكرار العدوى أو استمرارها لفترة أطول من المعتاد.

وأكدت الطبيبة أن ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة إصابة الطفل بسرطان الدم، إذ يمكن أن تحدث هذه العلامات نتيجة العديد من الأمراض الشائعة لدى الأطفال.

لكن ما يستدعي الانتباه هو استمرار الأعراض أو تكرارها أو ظهور مجموعة منها في الوقت نفسه.

متى يحتاج الطفل إلى الفحص؟

أوضحت ماهاجان أن إصابة الطفل بنوبة واحدة من الحمى أو الشعور بالتعب أو ظهور كدمة لا تعني تلقائيًا وجود سرطان الدم.

لكن إذا ظل الطفل يعاني تعبًا غير معتاد بعد التعافي من عدوى، أو ظهرت لديه كدمات دون تفسير، أو تكررت الحمى، أو اشتكى بصورة متكررة من آلام العظام والمفاصل، فمن الأفضل استشارة طبيب الأطفال بدل افتراض أن الأعراض مجرد عدوى موسمية.

كما أن تكرار العدوى لدى الأطفال ليس أمرًا نادرًا، خاصة مع الاحتكاك المستمر بزملائهم في المدرسة أو الحضانة، إلا أن طبيعة العدوى ومدتها وتكرارها قد تكون عوامل مهمة في تحديد الحاجة إلى مزيد من الفحوصات.

وفي بعض الحالات، قد يطلب طبيب الأطفال إجراء تحليل صورة دم كاملة (CBC) كجزء من التقييم الأولي، وفقًا للأعراض والفحص السريري.

لماذا يهم التشخيص المبكر؟

إذا أظهرت تحاليل الدم نتائج غير طبيعية تستدعي مزيدًا من التحقيق، فقد يُحال الطفل إلى طبيب متخصص في أمراض الدم وأورام الأطفال لإجراء تقييم أكثر تخصصًا.

وتشير ماهاجان إلى أن تحديد النوع الدقيق لسرطان الدم أمر مهم، لأن خطة العلاج تختلف وفقًا لنوع المرض والحالة الصحية العامة للطفل.

وتتضمن خيارات العلاج بروتوكولات علاجية مثبتة، وتشكل العلاج الكيميائي جزءًا مهمًا منها، بينما يمكن استخدام وسائل علاجية أخرى وفقًا لحالة كل طفل.

رسالة مهمة للأهل

لا ينبغي أن يشعر الأهل بالقلق لمجرد إصابة طفلهم بالحمى أو ظهور كدمة أو شعوره بالتعب؛ فهذه أعراض شائعة ولها أسباب متعددة.

لكن في المقابل، لا ينبغي تجاهل الأعراض غير المعتادة أو المستمرة باعتبارها مجرد عدوى موسمية.

وتنصح ماهاجان الأهل بالنظر إلى الصورة الصحية الكاملة بدل التركيز على عرض واحد، موضحة أن استمرار أو تكرار الحمى، والكدمات غير المبررة، والتعب غير المعتاد، وشحوب البشرة، والعدوى المتكررة، وآلام العظام أو فقدان الوزن دون تفسير، كلها أسباب تستوجب تقييمًا طبيًا.

والأهم أن تشخيص سرطان الدم لا يمكن تأكيده اعتمادًا على الأعراض وحدها، وإنما يحتاج إلى فحص طبي وتحاليل واستقصاءات مناسبة، لذلك فإن مراجعة الطبيب عند وجود علامات مستمرة أو غير معتادة هي الخطوة الصحيحة لتحديد السبب والحصول على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.