أعلنت الشرطة النيبالية (الجمعة)، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية والطينية التي وقعت الأسبوع الماضي بالبلاد، إلى 1280 شخصاً.

وأضافت الشرطة أن 4798 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين جراء هذه الكارثة الطبيعية. وفي منطقة التبت، أكدت السلطات ارتفاع الحصيلة إلى 21 شخصاً، فيما لا يزال البحث جارياً عن 541 شخصاً في عداد المفقودين.

وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي اجتاحت المناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة التبت الصينية في 26 أغسطس الماضي قد جرفت عدة قرى وألحقت أضراراً بالطرق والبنية التحتية، فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.